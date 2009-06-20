Сейчас я как раз читаю эту книгу - "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", и мне показалось интересным реализовать предложенный Ларри Вильямсом алгоритма поиска минимумов и максимумов цены, включая их относительную оценку.



Результат работы скрипта выглядит следующим образом:





Параметры скрипта:

LimitForShowLabel - Минимальный уровень отображения меток MinimalLineLevel - Минимальный уровень для линий зигзага MaximalLineLevel - Максимальный уровень для линий заигзага OptimizeZigZag - Оптимизация зигзага (убираем подряд идущие минимумы или максимумы) ColorMaximum - Цвет меток максимумов ColorMinimum - Цвет меток минимумов ColorLines - Цвет линий зигзага OffsetForMaximums - Смещение меток для максимумов в пунктах OffsetForMinimums - Смещение меток для минимумов в пунктах

UPD (2009.07.03):



Это уже пятая версия скрипта, который оказался довольно-таки интересным. Так что книжку я давно дочитал. :)

Историю изменений и описание параметров можно посмотреть в начале файла.

Скриншот в примере - это результаты запуска на AUD/USD с ограничением на отображение линий зигзага с 2 до 2 (т.е. только одного второго уровня).

UPD (2009.04.07):

Версия 6 - Исправлена ошибка с порядком отрисовки линий изгзага. Из-за этого могли "выпасть" некоторые экстремумы.



