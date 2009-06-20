CodeBaseРазделы
Скрипты

Поиск экстремумов по Ларри Вильямсу - скрипт для MetaTrader 4

Лёха
Просмотров:
8588
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Сейчас я как раз читаю эту книгу - "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", и мне показалось интересным реализовать предложенный Ларри Вильямсом алгоритма поиска минимумов и максимумов цены, включая их относительную оценку.

Результат работы скрипта выглядит следующим образом:


Параметры скрипта:

   LimitForShowLabel - Минимальный уровень отображения меток
   MinimalLineLevel  - Минимальный уровень для линий зигзага
   MaximalLineLevel  - Максимальный уровень для линий заигзага
   OptimizeZigZag    - Оптимизация зигзага 
                       (убираем подряд идущие минимумы или максимумы)
   ColorMaximum      - Цвет меток максимумов
   ColorMinimum      - Цвет меток минимумов
   ColorLines        - Цвет линий зигзага
   OffsetForMaximums - Смещение меток для максимумов в пунктах
   OffsetForMinimums - Смещение меток для минимумов в пунктах

UPD (2009.07.03):

Это уже пятая версия скрипта, который оказался довольно-таки интересным. Так что книжку я давно дочитал. :)

Историю изменений и описание параметров можно посмотреть в начале файла.

Скриншот в примере - это результаты запуска на AUD/USD с ограничением на отображение линий зигзага с 2 до 2 (т.е. только одного второго уровня).

UPD (2009.04.07):

Версия 6 - Исправлена ошибка с порядком отрисовки линий изгзага. Из-за этого могли "выпасть" некоторые экстремумы.

