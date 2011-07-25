Ставь лайки и следи за новостями
McTrader v1.0 - эксперт для MetaTrader 4
- 5715
-
Требования: Net.FrameWork 2.0 и выше
итак.................\
McTrader – Руководство
Данное ПО содержит два элемента, это советник MT4 и WinAPI-приложение, управляющее терминалом МТ4. Установка проста – запустите setup.exe и укажите путь к Вашему МТ4… далее кидаем на график советник McTrader, и потом запускам …….[Ваш терминал МТ4]\McTrader\McTrader.exe
Нужно будет указать на какой паре Вы поставили советник:
Если советник у Вас установлен как положено, то получите примерно такую картину:
(“usdchf” – это к примеру, у вас будет та пара что вы вписали в первом окне)
Итак комнды:
Profits – закрыть все прибыльные сделки на текущей паре
Loses – закрыть все убыточные сделки на текущей паре
Close All – закрыть все на текущей паре
Buy – открыть BUY
Sell – открыть SELL
SellStop – Выставить SellStop на PendLevel пунктов ниже Bid
BuyStop – Выставить BuyStop на PendLevel пунктов выше Ask
Delete – удалить все отложенники…
P.S. ТС поддерживает управление масками аналогично FoxHound последней версии
Версия начальная и очень простая, обновления скачивайте на офф-сайте www.evgeno.ru
