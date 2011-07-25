Требования: Net.FrameWork 2.0 и выше

итак.................\

McTrader – Руководство

Данное ПО содержит два элемента, это советник MT4 и WinAPI-приложение, управляющее терминалом МТ4. Установка проста – запустите setup.exe и укажите путь к Вашему МТ4… далее кидаем на график советник McTrader, и потом запускам …….[Ваш терминал МТ4]\McTrader\McTrader.exe

Нужно будет указать на какой паре Вы поставили советник:

Если советник у Вас установлен как положено, то получите примерно такую картину:

(“usdchf” – это к примеру, у вас будет та пара что вы вписали в первом окне)

Итак комнды:

Profits – закрыть все прибыльные сделки на текущей паре

Loses – закрыть все убыточные сделки на текущей паре

Close All – закрыть все на текущей паре

Buy – открыть BUY

Sell – открыть SELL

SellStop – Выставить SellStop на PendLevel пунктов ниже Bid

BuyStop – Выставить BuyStop на PendLevel пунктов выше Ask

Delete – удалить все отложенники… P.S. ТС поддерживает управление масками аналогично FoxHound последней версии

Версия начальная и очень простая, обновления скачивайте на офф-сайте www.evgeno.ru