Советники

Trailing_By_Object_Block - эксперт для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
5536
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Три трендовых линии для модификации и закрытия ордеров. Trailing_By_Object_Block.

Источник: Trailing_By_Object/author Evgeniy Trofimov.


Эксперт «Trailing_By_Object_Block» выполнен с использованием методаBlock_err_130” – проверки корректности для любой торговой операции (открытие, закрытие, модификация) всех типов ордеров (т.е. функция Block_err_130 должна быть внедрена в терминал). Block_err_130/http://codebase.mql4.com/ru/7438.


Определяются (пользователем) три трендовых линии:

- для отложенных ордеров;

- для SL рыночных ордеров;

- для TP рыночных ордеров.



Значения внешних переменных



Реакция эксперта


Ticket = 0


– STOP expert

Magic = 0 при Ticket = 1

– работа со всеми ордерами

Magic > 0 при Ticket = 1

– работа с Магик-ордерами

Ticket > 1

– работа с ордером по указанному тикету

OunlyPendOrders = true

– работа с OP (ценой открытия) отложенных ордеров

OunlyPendOrders = false

– работа с SL и TP рыночных ордеров

MarketSL_TP = true

– работа с SL и TP рыночных ордеров независимо от значений OunlyPendOrders

MarketSL_TP = false

– работа с SL и TP рыночных ордеров зависит от значений OunlyPendOrders

DeleteObjectSL_TP_cross = true

– разрешение на удаление cоотв. линии (SL или TP) после пересечения

SleepPage = 2

– проскальзывание в пунктах

NameObject_TREND = "MyTrend_OP"

– Наименование линии для OP отложенного (ых) ордера(ов)

SparePips_TREND = 8

– Расстояние от соотв. линии до ОР отложенного (ых) ордера (ов) в пунктах, включая отрицательные значения.

NameObject_SL = "MyTrend_SL"

– Наименование линии для SL рыночных ордеров

SparePips_SL = 8

– Расстояние от соотв. линии до SL в пунктах, включая отрицательные значения.

CloseExtern_SL = false

– Закрывать ли рыночный ордер после пересечения линии NameObject_SL. После пересечения линия с графика может удаляться.

NameObject_TP = "MyTrend_TP"

– Наименование линии для TP рыночных ордеров

SparePips_TP = 8

– Расстояние от соотв. линии до TP в пунктах, включая отрицательные значения.

CloseExtern_TP=false

– Закрывать ли рыночный ордер после пересечения линии NameObject_TP. После пересечения линия с графика может удаляться.

Рис 1. После трала по линии для OP отложенного ордера (с типом SELLLIMIT при нулевых значениях SL и TP), при срабатывании отложенного ордера эксперт «Trailing_By_Object_Block» начал трал SL и TP по соответствующим линиям для рыночного ордера (при значениях внешних переменных: Ticket = 1, Magic = 0, OunlyPendOrders = true, MarketSL_TP = true).

Рекомендация:

– для информативности использовать индикатор Visual_market_pending_orders_alertMagic.

Советник находится в папке “ experts ” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts).

