Источник: Trailing_By_Object/author Evgeniy Trofimov.

Эксперт «Trailing_By_Object_Block» выполнен с использованием метода “ Block_err_130” – проверки корректности для любой торговой операции (открытие, закрытие, модификация) всех типов ордеров (т.е. функция Block_err_130 должна быть внедрена в терминал). Block_err_130/http://codebase.mql4.com/ru/7438.



Определяются (пользователем) три трендовых линии: - для отложенных ордеров; - для SL рыночных ордеров; - для TP рыночных ордеров.





Значения внешних переменных



Реакция эксперта

Ticket = 0

– STOP expert Magic = 0 при Ticket = 1 – работа со всеми ордерами Magic > 0 при Ticket = 1 – работа с Магик-ордерами Ticket > 1 – работа с ордером по указанному тикету OunlyPendOrders = true – работа с OP (ценой открытия) отложенных ордеров OunlyPendOrders = false – работа с SL и TP рыночных ордеров MarketSL_TP = true – работа с SL и TP рыночных ордеров независимо от значений OunlyPendOrders MarketSL_TP = false – работа с SL и TP рыночных ордеров зависит от значений OunlyPendOrders DeleteObjectSL_TP_cross = true – разрешение на удаление cоотв. линии (SL или TP) после пересечения SleepPage = 2 – проскальзывание в пунктах NameObject_TREND = "MyTrend_OP" – Наименование линии для OP отложенного (ых) ордера(ов) SparePips_TREND = 8 – Расстояние от соотв. линии до ОР отложенного (ых) ордера (ов) в пунктах, включая отрицательные значения. NameObject_SL = "MyTrend_SL" – Наименование линии для SL рыночных ордеров SparePips_SL = 8 – Расстояние от соотв. линии до SL в пунктах, включая отрицательные значения. CloseExtern_SL = false – Закрывать ли рыночный ордер после пересечения линии NameObject_SL. После пересечения линия с графика может удаляться. NameObject_TP = "MyTrend_TP" – Наименование линии для TP рыночных ордеров SparePips_TP = 8 – Расстояние от соотв. линии до TP в пунктах, включая отрицательные значения. CloseExtern_TP=false – Закрывать ли рыночный ордер после пересечения линии NameObject_TP. После пересечения линия с графика может удаляться.