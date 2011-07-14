Ставь лайки и следи за новостями
Trailing_By_Object_Block - эксперт для MetaTrader 4
5536
Три трендовых линии для модификации и закрытия ордеров. Trailing_By_Object_Block.
Источник: Trailing_By_Object/author Evgeniy Trofimov.
Эксперт «Trailing_By_Object_Block» выполнен с использованием метода “Block_err_130” – проверки корректности для любой торговой операции (открытие, закрытие, модификация) всех типов ордеров (т.е. функция Block_err_130 должна быть внедрена в терминал). Block_err_130/http://codebase.mql4.com/ru/7438.
Определяются (пользователем) три трендовых линии:
- для отложенных ордеров;
- для SL рыночных ордеров;
- для TP рыночных ордеров.
Значения внешних переменных
Реакция эксперта
Ticket = 0
– STOP expert
Magic = 0 при Ticket = 1
– работа со всеми ордерами
Magic > 0 при Ticket = 1
– работа с Магик-ордерами
Ticket > 1
– работа с ордером по указанному тикету
OunlyPendOrders = true
– работа с OP (ценой открытия) отложенных ордеров
OunlyPendOrders = false
– работа с SL и TP рыночных ордеров
MarketSL_TP = true
– работа с SL и TP рыночных ордеров независимо от значений OunlyPendOrders
MarketSL_TP = false
– работа с SL и TP рыночных ордеров зависит от значений OunlyPendOrders
DeleteObjectSL_TP_cross = true
– разрешение на удаление cоотв. линии (SL или TP) после пересечения
SleepPage = 2
– проскальзывание в пунктах
NameObject_TREND = "MyTrend_OP"
– Наименование линии для OP отложенного (ых) ордера(ов)
SparePips_TREND = 8
– Расстояние от соотв. линии до ОР отложенного (ых) ордера (ов) в пунктах, включая отрицательные значения.
NameObject_SL = "MyTrend_SL"
– Наименование линии для SL рыночных ордеров
SparePips_SL = 8
– Расстояние от соотв. линии до SL в пунктах, включая отрицательные значения.
CloseExtern_SL = false
– Закрывать ли рыночный ордер после пересечения линии NameObject_SL. После пересечения линия с графика может удаляться.
NameObject_TP = "MyTrend_TP"
– Наименование линии для TP рыночных ордеров
SparePips_TP = 8
– Расстояние от соотв. линии до TP в пунктах, включая отрицательные значения.
CloseExtern_TP=false
– Закрывать ли рыночный ордер после пересечения линии NameObject_TP. После пересечения линия с графика может удаляться.
Рис 1. После трала по линии для OP отложенного ордера (с типом SELLLIMIT при нулевых значениях SL и TP), при срабатывании отложенного ордера эксперт «Trailing_By_Object_Block» начал трал SL и TP по соответствующим линиям для рыночного ордера (при значениях внешних переменных: Ticket = 1, Magic = 0, OunlyPendOrders = true, MarketSL_TP = true).
Рекомендация:
– для информативности использовать индикатор Visual_market_pending_orders_alertMagic.
Советник находится в папке “ experts ” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts).
