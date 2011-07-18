Принцип работы относительно прост. Взяв указанный интервал (по умолчанию 24 бара), мы двигаемся в прошлое, сравнивая последовательности LWMA со последовательностями LWMA образца. Сравнение выполняется по Спирмену и, дополнительно, по высоте образца (по умолчанию разница в высоте не должна превышать 10%). Накопив нужное количество наиболее похожих образцов (по умолчанию, 5), мы проецируем движение цены, которое происходило в истории после всех найденных образцов, на данный момент. Реальные бары, накладываясь друг на друга, образуют коридор возможного движения цены.

Коридор возможных движений цены рисуется коричневыми полосками (облако). Облако на скрине не указано, оно выводится, если нашли по крайней мере, два похожих образца. Голубые бары внутри облака - один из возможных вариантов поведения цены.

Коричневые линии "начало образца" и "конец образца" можно произвольно передвигать (выделив предварительно их двойным кликом). Пересчет прогноза будет осуществлен через 1-2 сек после перемещения линий. Начало и конец можно фиксировать, чтобы образец не перемещался вслед за новыми появляющимися барами (тогда прогноз будет зафиксирован и не будет перерисовываться на каждом новом баре). Как вариант, можно зафиксировать только начало образца, например, на начале дня (как на скрине), а конец образца будет перемещаться вслед за новыми барами. При таком подходе каждый новый бар будет слегка уточнять прогноз (размер образца увеличивается, но начало образца зафиксировано).

Для надежного прогноза индикатору нужна история пары. Если история не подкачана, индикатор даст об этом знать:

Если похожих образцов поведения на истории будет найдено мало, индикатор посоветует ослабить строгость сравнения, уменьшив значение параметра ScalePercents (на скрине вверху). Следует помнить, однако, что прогноз становится в таком случае менее достоверным.

Параметры индикатора:

(появился в 1.2) - показывать ли информационный блок индикатора в правом верхнем углу. При false он будет показан в правом нижнем углу. Offset (появился в 1.1) - смещение образца. По умолчанию - 1 (анализ начинаем с первого же закрытого бара). Этим параметром можно смещать анализ в прошлое для эксприментов и проверки надежности предсказаний индикатора, сравнивая его прогнозы с реально случившимися движениями цены.

- Размер образца в барах, который ищется на истории (от 3 и выше). Подбирайте в зависимости от периода графика. Чем длиннее образец, тем меньше будет найдено похожих образцов на истории. По умолчанию с версии 2.0 - 24. ForecastBars - На сколько баров вперед делать прогноз (от 1 и больше). На ваше усмотрение. Влияет только на наглядность восприятия. По умолчанию с версии 2.1 - 24.

- показывать ли один из возможных вариантов движения цены. IsExactTime - true, если должно совпадать время образцов. Например, если рабочий образец заканчивается в 7:00, с ним будут сравниваться только куски истории, заканчивающиеся в 7:00. Это сделано для учета влияния границ сессий. false - отменяет это условие (не рекомендуется).

- шрифт и размер текста информационного блока индикатора. IndicatorTextColor (появился в 1.1) - цвет информационного блока индикатора.

(появился в 2.1) - цвет одного из вариантов. IndicatorVLinesColor (появился в 2.1) - цвет вертикальных перемещаемых линий (начало и конец образца).

Замечание:

Лучше ставить индикатор на уже готовый подкачанный график. Если индикатор уже прикреплен, а вы переключаете таймфрейм или валютную пару и для показа нового графика MT4 подкачивает историю, нарисованный коридор может пропасть с экрана. Ничего страшного в этом нет, нужно переключиться на любой другой таймфрейм и сразу обратно.