Индикаторы

Visual_market_pending_orders_alertMagic - индикатор для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
3687
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Индикация открытых позиций с разделением на группы - рыночные, отложенные.

Функция «Торговые события» - комментарии по Magic-ордерам в Alert(е).

Visual_market_pending_orders_alertMagic.

Источники:

- Советник VisualTrading. Автор:Дмитрий Яковлев http://codebasemql4.com/ru/code/8850

Функция «Торговые события в МТ4», Events.mq4 (8.6 Kb). Автор: komposter. http://codebase.mql4.com/ru/code/8234. (Описание в статье События в МetaТrader 4 ).


Разделение ордеров на группы (рыночные, отложенные) выражено в наличии (отсутствии) линий на графике на цене открытия (OP), стоплосс(SL), тейк-профит(TP) соответствующих ордеров.

В индикаторе прописана функция «Events», комментирующая по Magic-ордерам о торговых событиях в Alert(е) (требуется внедрение функции «Events» в терминал).

Например, «Alert: GBPUSD: сработал BuyLimit ордер! Magic – 888».

В нижнем левом углу – отражение профита текущего счета.

Внешние переменные:


lShowTargets=true – «показать цели» – индикация расстояний от рынка до уровней ордера(ов), текущих и потенциальных прибылей/убытков, профита счета;

Magic=0 – Номер Магик-ордеров для слежения функцией Events. Если Magic=0, то комментарии Events по всем ордерам;

IndGroupOrders=0 – 0-all; 1-market orders; 2-pending orders. Группа ордеров для индикации (0-все; 1-рыночные, 2-отложенные);

OpenColor=Aqua – Цвет Цены Открытия (Color Op);

TakeProfitColor=Lime – Цвет ТейкПрофита (Color TakeProfit);

StopLossColor=Gold – Цвет СтопЛосса (Color StopLoss).


Для внедрения функции «Events» в терминал необходимо поместить Events.mq4 в папку терминала «include». (Например, С:\Program Files\FX Trader\experts\include).

Индикатор может использоваться на графике любого инструмента, любого таймфрейма.

Индикатор находится в папке “indicators” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

