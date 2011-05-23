Visual_market_pending_orders_alertMagic.

Внешние переменные:

lShowTargets =true – «показать цели» – индикация расстояний от рынка до уровней ордера(ов), текущих и потенциальных прибылей/убытков, профита счета; Magic =0 – Номер Магик-ордеров для слежения функцией Events. Если Magic=0, то комментарии Events по всем ордерам; IndGroupOrders =0 – 0-all; 1-market orders; 2-pending orders. Группа ордеров для индикации (0-все; 1-рыночные, 2-отложенные); OpenColor =Aqua – Цвет Цены Открытия (Color Op); TakeProfitColo r=Lime – Цвет ТейкПрофита (Color TakeProfit); StopLossColor =Gold – Цвет СтопЛосса (Color StopLoss).

Для внедрения функции «Events» в терминал необходимо поместить Events.mq4 в папку терминала «include». (Например, С:\Program Files\FX Trader\experts\include). Индикатор может использоваться на графике любого инструмента, любого таймфрейма. Индикатор находится в папке “indicators” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).