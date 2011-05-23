Ставь лайки и следи за новостями
Visual_market_pending_orders_alertMagic - индикатор для MetaTrader 4
- 3687
Индикация открытых позиций с разделением на группы - рыночные, отложенные.
Функция «Торговые события» - комментарии по Magic-ордерам в Alert(е).
Visual_market_pending_orders_alertMagic.
Источники:
- Советник VisualTrading. Автор:Дмитрий Яковлев http://codebasemql4.com/ru/code/8850
Функция «Торговые события в МТ4», Events.mq4 (8.6 Kb). Автор: komposter. http://codebase.mql4.com/ru/code/8234. (Описание в статье События в МetaТrader 4 ).
В индикаторе прописана функция «Events», комментирующая по Magic-ордерам о торговых событиях в Alert(е) (требуется внедрение функции «Events» в терминал).
Например, «Alert: GBPUSD: сработал BuyLimit ордер! Magic – 888».
В нижнем левом углу – отражение профита текущего счета.
Внешние переменные:
Magic=0 – Номер Магик-ордеров для слежения функцией Events. Если Magic=0, то комментарии Events по всем ордерам;
IndGroupOrders=0 – 0-all; 1-market orders; 2-pending orders. Группа ордеров для индикации (0-все; 1-рыночные, 2-отложенные);
OpenColor=Aqua – Цвет Цены Открытия (Color Op);
TakeProfitColor=Lime – Цвет ТейкПрофита (Color TakeProfit);
StopLossColor=Gold – Цвет СтопЛосса (Color StopLoss).
Индикатор может использоваться на графике любого инструмента, любого таймфрейма.
Индикатор находится в папке “indicators” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
