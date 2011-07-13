CodeBaseРазделы
Индикаторы

Универсальный звуковой индикатор для индикаторов + Alert - индикатор для MetaTrader 4

Victor Lukashuck
Универсальный индикатор для звукового сообщения можно использовать для звукового сообщения пересечения линий произвольного индикатора и горизонтальной линии заданного уровня.

В настройках индикатора нужно прописать название индикатора. Сейчас там прописан "Bulls". Возможно использовать и Bears. Для этого при установке на график в строке "Indicator_Name" набиваем название нужного индикатора: "Bears".

Будет звук при условии, что 2 бар индикатора был выше "Уровня" (Alert_Level), а первый бар индикатора стал ниже "Уровня". И наоборот, 2 бар был ниже "Уровня", а первый выше "Уровня".

C индикаторами, которые в оригинале рисуют линии, данный индикатор (всё равно) будет рисовать гистограмму.

Есть также ложка дегтя:

  1. Индикатор в силу универсальности будет использовать только стандартные значения индикаторов. Для внесения других (не типовых) - нужно делать индикатор конкретно под данный индикатор.
  2. Звук будет только при совместной работе этого и базового индикатора (который "Indicator_Name") - без базового работать не будет.


Ложка меда:
Работает с Bulls, Bears, Accelerator, Awesome, CCI, MACD(по гисторамме), Moving Average, Alligator(first line - Jaws).

Версия 2:

В первой строчке свойств индикатора по-русски написано:
"Вписать название индикатора". Таким образом, в область значений требуется прописать название произвольного индикатора из имеющихся вналичии.

В этой версии имеются 3 уровня по которым индикатор выдаёт звуковой сигнал и "Алерт". Также названия звуковых файлов выведены во внешние параметры, стало возможным подключить свой собственный wave-файл при установке индикатора. на каждый уровень можно задействовать индивидуальный файл.
Для "Уровень_Сигнализации_1" будет работать "Имя_Wave_файла_1". Для "Уровень_Сигнализации_2" будет работать "Имя_Wave_файла_2". Для "Уровень_Сигнализации_3" будет работать "Имя_Wave_файла_3".
Следующий внешний параметр "Сигнал_О_Движении_Вверх_1=1" позволяет запускать сигнал только в случае движения вверх. Если "Сигнал_О_Движении_Вверх_1"=-1, то сигнал появится только при движении вниз. Если "Сигнал_О_Движении_Вверх_1"=0, то сигнал будет появляться как при движении вверх, так и при движении вниз.

Также улучшены текстовые сообщения в Алертах - уже видно на какой валютной паре и ТФ происходит пересечение уровней. Если Вы закрыли Алерт и забыли что там было написано - можете смотреть в подвале "Эксперты", там существует эквивалентная запись о событии.

