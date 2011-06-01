Смотри, как бесплатно скачать роботов
CalculateRisk - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор расчитывает размер лота в зависимости от процента риска от депозита. Параметры задаются в глобальных переменных (доступны при нажатии F3 в терминале):
- "Максимальный риск" - задается в процентах
- "Капитал Управляющего" - капитал, от которого считать риск
- "Разрядность лота" - с какой разрядностью расчитывать лот
- "Запас спреда для открытия" - добавляет указанное кол-во спреда к открытию и стопу.
Для получения рассчитанного лота необходимо поместить на график графический объект "Уровни Фибоначчи".
