Индикатор расчитывает размер лота в зависимости от процента риска от депозита. Параметры задаются в глобальных переменных (доступны при нажатии F3 в терминале):

"Максимальный риск" - задается в процентах

"Капитал Управляющего" - капитал, от которого считать риск

"Разрядность лота" - с какой разрядностью расчитывать лот

"Запас спреда для открытия" - добавляет указанное кол-во спреда к открытию и стопу.

Для получения рассчитанного лота необходимо поместить на график графический объект "Уровни Фибоначчи".