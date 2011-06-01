CodeBaseРазделы
CalculateRisk - индикатор для MetaTrader 4

Sevrer
Просмотров:
6822
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор расчитывает размер лота в зависимости от процента риска от депозита. Параметры задаются в глобальных переменных (доступны при нажатии F3 в терминале):

  • "Максимальный риск" - задается в процентах
  • "Капитал Управляющего" - капитал, от которого считать риск
  • "Разрядность лота" - с какой разрядностью расчитывать лот
  • "Запас спреда для открытия" - добавляет указанное кол-во спреда к открытию и стопу.

Для получения рассчитанного лота необходимо поместить на график графический объект "Уровни Фибоначчи".


