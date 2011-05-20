Описание:

Вдохновила статья о зависимости курса золота от расположения планет. Решил проверить так ли это...

Эфемериды планет взяты здесь и собраны в одном файле zodiak.csv. Файл расположить по адресу "МТ4\experts\files".

Запускать скрипт на тф не младше Н1, зависит от того, влияние каких планет на график цены, Вы хотите анализировать. Оптимально Д1, W1. На графике создается вертикальная линия "Line", ее можно перемещать, тем самым определяя начало интересующей зоны.

для более корректного отображения циклов планет, рекомендую использовать на графиках с выходными( см. Графики без "дыр" )

для любознательных формулы движения планет, прогнозы на золото www.tigrovo.com/finance/goldprice2009.php



Писал в силу своих возможностей. Код слегка доработан.



