Описание:



Данный индикатор я создал для визуального информирования, как прибыли, так и убытков.

Также для быстрого реагирования при выставлении ордеров.

Этот индикатор имеет коды некоторых и других индикаторов, которые я уже и не помню.

Сразу скажу я не великий программист.

Может он кому-то ещё и поможет.

Не судите строго, если что не так.

asd=600; если вы предполагаете что бар на этот период будет таким.

asds=55; Это я использую для выставления отложенных ордеров BUY STOP или SELL STOP значения выводятся с учётом спрэда от открытия бара.

Balanc=2518; ваш баланс на начало торгов (вводится в ручную).

kurs_valuta=30.86; курс валюты (вводится в ручную).

pip= 150; вводится для установления возможной ставки . 150 это сколько пипсов вы можете потерять, а расчет идёт для максимальной ставки и если вы промахнулись на данное значение, то от вашего баланса останется ещё третья часть. Ставка показывается в окне LOT-150. Честно говоря, я сейчас этим параметром не пользуюсь.

