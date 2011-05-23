CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

instant information v1 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5230
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Данный индикатор я создал для визуального информирования, как прибыли, так и убытков.

Также для быстрого реагирования при выставлении ордеров.
Этот индикатор имеет коды некоторых и других индикаторов, которые я уже и не помню.
Сразу скажу я не великий программист.
Может он кому-то ещё и поможет.
Не судите строго, если что не так.

--------------------------------------------------------------------

asd=600; если вы предполагаете что бар на этот период будет таким.

asds=55; Это я использую для выставления отложенных ордеров BUY STOP или SELL STOP значения выводятся с учётом спрэда от открытия бара.

Balanc=2518; ваш баланс на начало торгов (вводится в ручную).

kurs_valuta=30.86; курс валюты (вводится в ручную).

pip= 150; вводится для установления возможной ставки . 150 это сколько пипсов вы можете потерять, а расчет идёт для максимальной ставки и если вы промахнулись на данное значение, то от вашего баланса останется ещё третья часть. Ставка показывается в окне LOT-150. Честно говоря, я сейчас этим параметром не пользуюсь.

-------------------------------------------------------------------------


Visual_market_pending_orders_alertMagic Visual_market_pending_orders_alertMagic

Индикация открытых позиций с разделением на группы - рыночные, отложенные. Функция «Торговые события» - комментарии по Magic-ордерам в Alert(е).

Фракталы со старших тайм фреймах Фракталы со старших тайм фреймах

Индикатор показывает фракталы старших ТФ

iK_StDv iK_StDv

Флет/Тренд по StdDev (StdDev растет - тренд, StdDev падает - флет) с авто-оптимизацией параметров.

e-PSI@Extremums&Channel e-PSI@Extremums&Channel

Работает от экстремумов и при пробитии "флэтового" канала.