Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
instant information v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5230
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Данный индикатор я создал для визуального информирования, как прибыли, так и убытков.
Также для быстрого реагирования при выставлении ордеров.
Этот индикатор имеет коды некоторых и других индикаторов, которые я уже и не помню.
Сразу скажу я не великий программист.
Может он кому-то ещё и поможет.
Не судите строго, если что не так.
--------------------------------------------------------------------
asd=600; если вы предполагаете что бар на этот период будет таким.
asds=55; Это я использую для выставления отложенных ордеров BUY STOP или SELL STOP значения выводятся с учётом спрэда от открытия бара.
Balanc=2518; ваш баланс на начало торгов (вводится в ручную).
kurs_valuta=30.86; курс валюты (вводится в ручную).
pip= 150; вводится для установления возможной ставки . 150 это сколько пипсов вы можете потерять, а расчет идёт для максимальной ставки и если вы промахнулись на данное значение, то от вашего баланса останется ещё третья часть. Ставка показывается в окне LOT-150. Честно говоря, я сейчас этим параметром не пользуюсь.-------------------------------------------------------------------------
Индикация открытых позиций с разделением на группы - рыночные, отложенные. Функция «Торговые события» - комментарии по Magic-ордерам в Alert(е).Фракталы со старших тайм фреймах
Индикатор показывает фракталы старших ТФ
Флет/Тренд по StdDev (StdDev растет - тренд, StdDev падает - флет) с авто-оптимизацией параметров.e-PSI@Extremums&Channel
Работает от экстремумов и при пробитии "флэтового" канала.