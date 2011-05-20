Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Фракталы со старших тайм фреймах - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10583
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ZODIAK
Скрипт рисует на графике движение планет по знакам зодиака. Помогает анализировать зависимость цены от расположения планет.T3MA-ALARM
МА стрелочный индикатор, показывает на графике направление комментариями.
Visual_market_pending_orders_alertMagic
Индикация открытых позиций с разделением на группы - рыночные, отложенные. Функция «Торговые события» - комментарии по Magic-ордерам в Alert(е).instant information v1
Данный индикатор я создал для визуального информирования, как прибыли, так и убытков.