CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Фракталы со старших тайм фреймах - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10583
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор показывает фракталы старших ТФ.

Настройки:

int TF= 0, текущий ТФ, или указываем старший ТФ в минутах.


ZODIAK ZODIAK

Скрипт рисует на графике движение планет по знакам зодиака. Помогает анализировать зависимость цены от расположения планет.

T3MA-ALARM T3MA-ALARM

МА стрелочный индикатор, показывает на графике направление комментариями.

Visual_market_pending_orders_alertMagic Visual_market_pending_orders_alertMagic

Индикация открытых позиций с разделением на группы - рыночные, отложенные. Функция «Торговые события» - комментарии по Magic-ордерам в Alert(е).

instant information v1 instant information v1

Данный индикатор я создал для визуального информирования, как прибыли, так и убытков.