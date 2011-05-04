Ставь лайки и следи за новостями
Предлагаю вниманию общественности мою реализацию советника, построенного на идее ТС, благополучно подсмотренной на форуме данного проекта.
В стратегии используются две EMA одного периода по ценам LOW и HIGH
Сделка на покупку совершается при закрытии бычьей свечи выше HIGH-скользящей и подтверждения сигналом индикатора Momentum, идущим вверх и значением > 100.
Сделка на продажу: медвежья свеча закрывается ниже LOW-скользящей, Momentum идет вниз и < 100.
Стоплост устанавливается за противоположную MA. Закрытие сделки по SL или TP.
На рисунки ниже показаны почти идеальные примеры сделок. Реальная же картина не всегда так красива, потому в советнике используется сглаженное посредством SMMA(3) значение Momentum (Индикатор прицеплен) и подтверждающий сигнал индикатора StdDev.
Прикрепленная версия советника оптимизирована для пары EURUSD на временном интервале H1. Результаты теста с начала 2010 года приведены на картинках ниже. Эксперимент проводился при стартовом депозите 1000$ и фиксированном объеме 0.1 лота. Можно использовать динамический объем по заданном проценту риска.
Советник не является особо стабильным - наблюдаются заметные просадки на отдельных интервалах. Для использования на других парах и временных интервалах требуется индивидуальная оптимизация.
Полевых испытаний советник не проходил.
Удачи всем.. и попутного тренда.
