Индикаторы

Multi Time Frame Envelopes - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis
Просмотров:
6315
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

MTF-Env-2B создан по просьбе нескольких трейдеров, который создан по образу и подобию индикатора Nik_PSAR_2B

Одно слабое место - "deviation". Я не смог придумать автоматическую систему вычисления этого параметра.

Для каждого ТФ надо подбирать значение deviation1, deviation2, deviation3, deviation4.

