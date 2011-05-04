CodeBaseРазделы
Индикаторы

FractalsTrend - индикатор для MetaTrader 4

Warstein
Просмотров:
10675
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор рисует линии по последним 2 верхних и 2 нижних фракталах.

Есть возможность выбрать ТаймФрейм.

Картинка:



