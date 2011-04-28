CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Новая версия советника Flet-Canal_V2.4 - эксперт для MetaTrader 4

JS_Sergey
Просмотров:
10498
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Что в новой версии.

1) Изменён индикатор StdDev я написал новый индикатор с возможностью сглаживания. Индикатор загрузите в папку терминала indicators и перезапустите терминал.

2) Теперь советник устанавливает ордера на всех каналах которые только определит независимо есть позиция в рынке или нет ограничить можно количеством рыночных ордеров параметр MaxOrder.

3) Добавлена возможность менять значение стопов есть теперь выбор простые или динамичные зависящие от канала если значение простых стопов равно нулю то работают динамичные стопы, значение всех стопов можно теперь менять.

4) Проработана функция мани-менеджмента.

5) Проделана работа над ошибками.




Советы:

Описание переменных в коде.


    e-PSI@VirtualTrader_v.1.25 e-PSI@VirtualTrader_v.1.25

    Советник, заменяющий своей работой отложенные ордера, и даже больше.

    freeMan - советник на основе RSI + MA freeMan - советник на основе RSI + MA

    Советник, торгующий на малых таймфреймах на основе инидакторов RSI и MA.

    Multi Time Frame Envelopes Multi Time Frame Envelopes

    MTF-Env-2B создан по просьбе нескольких трейдеров, который создан по образу и подобию индикатора Nik_PSAR_2B

    SqrtMA SqrtMA

    Индикатор добавляет к MA среднеквадратичное отклонение цены и раскрашивает движение.