



Что в новой версии.



1) Изменён индикатор StdDev я написал новый индикатор с возможностью сглаживания. Индикатор загрузите в папку терминала indicators и перезапустите терминал.

2) Теперь советник устанавливает ордера на всех каналах которые только определит независимо есть позиция в рынке или нет ограничить можно количеством рыночных ордеров параметр MaxOrder.

3) Добавлена возможность менять значение стопов есть теперь выбор простые или динамичные зависящие от канала если значение простых стопов равно нулю то работают динамичные стопы, значение всех стопов можно теперь менять.



4) Проработана функция мани-менеджмента.

5) Проделана работа над ошибками.













Советы:

Описание переменных в коде.

