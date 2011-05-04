CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SqrtMA - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Deev
Просмотров:
5143
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Берем стандартную MA, определяем среднеквадратичное отклонение от нее цены.

Если отклонение выше - движение вверх, ниже - вниз. Раскрашиваем индикатор соответственно синим и красным цветом.

Можно ли чего-нибудь посредством этого настратегировоть, пока не знаю. Позже попробую.

В версии 2 добавлен StdDev и линия раскрашена светофором

Multi Time Frame Envelopes Multi Time Frame Envelopes

MTF-Env-2B создан по просьбе нескольких трейдеров, который создан по образу и подобию индикатора Nik_PSAR_2B

Новая версия советника Flet-Canal_V2.4 Новая версия советника Flet-Canal_V2.4

Ну вот дописал новую версию советника как многие и просили.

FractalsTrend FractalsTrend

Тренд по фракталам

Уровень SL по ATR Уровень SL по ATR

Индикатор показывает минимальный и максимальный уровень Stop Loss для позиций Buy и Sell на любой момент.