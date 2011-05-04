Берем стандартную MA, определяем среднеквадратичное отклонение от нее цены.

Если отклонение выше - движение вверх, ниже - вниз. Раскрашиваем индикатор соответственно синим и красным цветом.

Можно ли чего-нибудь посредством этого настратегировоть, пока не знаю. Позже попробую.

В версии 2 добавлен StdDev и линия раскрашена светофором