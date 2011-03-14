CodeBaseРазделы
i-PSI@TREND_alexcud - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Наткнулся на уважительное упоминание об этом индикаторе, но так как оценить его эффективность не предоставляет возможным (индикатор показывает только показания на 0-ом баре), я решил устранить эту не справедливость. Так же я добавил возможность работы индикатора с советником. Логику автора я не трогал.

Место оригинального индикатора - здесь.


Что означают цвета на диаграмме (словами автора):

  • DeepSkyBlue - Не плохой момент для открытия позиции BUY;
  • DarkBlue - УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции BUY;
  • Red - Не плохой момент для открытия позиции SELL;
  • FireBrick - УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции SELL;
  • Yellow - Не рекомендуется открывать позизии. ЖДИТЕ.

Что добавил в код:

  • отключаемое рисование стрелочек на графике (CreatArrowOnChart);
    • отключаемую перерисовку стрелочек на 0-м баре при изменении сигнала (RedrawArrow);
  • вывод показаний индикатора в буфер № 7 (его расшифровка понятна из констант - #define);
  • на график выводится время первого изменения сигнала и цена на тот момент;
  • возможность расчёта выходного сигнала через среднее показание по трём периодам (Use_AveragingOUT);
    • на диаграмму выводится среднее значение показаний но 0-ом (Gold) и 1-ом (Green) баре каждого периода;
  • сигналы подаются (звуковой и визуальный через Alert()) один раз за период графика.

    Напоминаю как получить из советника сигналы индикатора:
    SIGNAL = iCustom (NULL, 0, "i-PSI@TREND_alexcud", "5,8,13,21,34", "15,60,240", True, True, False, False, False, 7, 0);

    P.S. В пример вызова индикатора я ввёл значения параметров по умолчанию, которые могут отличаться от необходимых вам...

    P.P.S. Факт перерисовки 1-го бара имел место... Сделал работу над ошибками. Теперь втечении бара индикатор собирает статистику по текущему бару (при изменении последнего сигнала на последнем баре может быть несколько разнонаправленных сигналов - это результат борьбы разных сигналов, и я их специально оставляю на графике), а в начале нового бара индикатор на основании предыдущих расчётов 1-му (бывшему 0-му) подводит итог (и больше перерисовки 1-го бара не происходит), а 0-ой бар, как всегда принимает на себя всю "борьбу противоположностей"...
