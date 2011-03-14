Описание:



Наткнулся на уважительное упоминание об этом индикаторе, но так как оценить его эффективность не предоставляет возможным (индикатор показывает только показания на 0-ом баре), я решил устранить эту не справедливость. Так же я добавил возможность работы индикатора с советником. Логику автора я не трогал.

Место оригинального индикатора - здесь.





Что означают цвета на диаграмме (словами автора):

DeepSkyBlue - Не плохой момент для открытия позиции BUY;

- Не плохой момент для открытия позиции BUY; DarkBlue - УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции BUY;

- УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции BUY; Red - Не плохой момент для открытия позиции SELL;

- Не плохой момент для открытия позиции SELL; FireBrick - УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции SELL;

- УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции SELL; Yellow - Не рекомендуется открывать позизии. ЖДИТЕ.



Что добавил в код: