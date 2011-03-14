Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-PSI@TREND_alexcud - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10202
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Наткнулся на уважительное упоминание об этом индикаторе, но так как оценить его эффективность не предоставляет возможным (индикатор показывает только показания на 0-ом баре), я решил устранить эту не справедливость. Так же я добавил возможность работы индикатора с советником. Логику автора я не трогал.
Место оригинального индикатора - здесь.
Что означают цвета на диаграмме (словами автора):
- DeepSkyBlue - Не плохой момент для открытия позиции BUY;
- DarkBlue - УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции BUY;
- Red - Не плохой момент для открытия позиции SELL;
- FireBrick - УДАЧНЫЙ момент для открытия позиции SELL;
- Yellow - Не рекомендуется открывать позизии. ЖДИТЕ.
Что добавил в код:
- отключаемое рисование стрелочек на графике (CreatArrowOnChart);
- отключаемую перерисовку стрелочек на 0-м баре при изменении сигнала (RedrawArrow);
- отключаемую перерисовку стрелочек на 0-м баре при изменении сигнала (RedrawArrow);
- вывод показаний индикатора в буфер № 7 (его расшифровка понятна из констант - #define);
- на график выводится время первого изменения сигнала и цена на тот момент;
- возможность расчёта выходного сигнала через среднее показание по трём периодам (Use_AveragingOUT);
- на диаграмму выводится среднее значение показаний но 0-ом (Gold) и 1-ом (Green) баре каждого периода;
- на диаграмму выводится среднее значение показаний но 0-ом (Gold) и 1-ом (Green) баре каждого периода;
- сигналы подаются (звуковой и визуальный через Alert()) один раз за период графика.
Напоминаю как получить из советника сигналы индикатора:
SIGNAL = iCustom (NULL, 0, "i-PSI@TREND_alexcud", "5,8,13,21,34", "15,60,240", True, True, False, False, False, 7, 0);
P.S. В пример вызова индикатора я ввёл значения параметров по умолчанию, которые могут отличаться от необходимых вам...
P.P.S. Факт перерисовки 1-го бара имел место... Сделал работу над ошибками. Теперь втечении бара индикатор собирает статистику по текущему бару (при изменении последнего сигнала на последнем баре может быть несколько разнонаправленных сигналов - это результат борьбы разных сигналов, и я их специально оставляю на графике), а в начале нового бара индикатор на основании предыдущих расчётов 1-му (бывшему 0-му) подводит итог (и больше перерисовки 1-го бара не происходит), а 0-ой бар, как всегда принимает на себя всю "борьбу противоположностей"...
Свечной индикатор Urdala_Candle
Суть индикатора - проверить есть ли зависимость в японских свечах.i-PSI@MA(MP)_Signal.mq4
Индикатор на наборе MA-шек на разных TF.
Trall_Rabbit
Трал основан по мотивам "Rabbit" автора "JonKatana"Индикатор, показывающий пробой предыдущего максимума или минимума. Geo_Impulse
В некоторых ТС этот факт тракутется как импульс, и используется для определения направления тренда. Например, можно работать на пробой экстремумов в направлении импульса.