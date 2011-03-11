CodeBaseРазделы
i-PSI@MA(MP)_Signal.mq4 - индикатор для MetaTrader 4

TarasBY
Просмотров:
5621
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

На одном графике наблюдаем за "поведением" группы, в данном случае до 6-ти MA, на разных таймфреймах. Тип MA-шек можно изменять от 0 до 7 (конечно, если иметь в папке \indicators соответствующие индикаторы).

В настройках индикатора имеем:

  • extern int MA_Varian = 0; // 0-iMA; 1-VininLRMA; 2-HMA; 3-_HMA; 4-VininI_HMA; 5-J2JMA; 6-Var Mov Avg; 7-EMA_Adaptive_v22;
  • extern int Level_Calculate = 0; // 1-3: Angle - варианты расчёта угла MA-шек
  • extern bool TimeIsBar = True; // При расчёте угла наклона МА, единицей времени служит бар
  • extern string MA_Periods = "9,14,25,75,150,300";
  • extern string List_TF = "15,30,60,240";
  • extern int Bar_SUM = 5; // Количество просчитываемых баров
  • extern int MA_MODE = MODE_EMA; // 0-SMA; 1-EMA; 2-SMMA; 3-LWMA
  • extern int MA_PRICE = PRICE_CLOSE; // 0-C; 1-O; 2-H; 3-L; 4-Md; 5-Tp; 6-WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6


Там, где ДИАГРАММА - это суммарный импульс всех MA-шек на всех TF. Импульс можно рассчитывать как дифференцированием показаний на соседних барах (Level_Calculate = 0), так и углов этих самых MA-шек (Level_Calculate = 1-3). Следует рассматривать и ИМПУЛЬС и положение всех MA-шек в отдельности относительно 0.0.

Искать закономерности оставляю за пользователем...




