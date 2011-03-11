Описание:



На одном графике наблюдаем за "поведением" группы, в данном случае до 6-ти MA, на разных таймфреймах. Тип MA-шек можно изменять от 0 до 7 (конечно, если иметь в папке \indicators соответствующие индикаторы).

В настройках индикатора имеем:



extern int MA_Varian = 0; // 0-iMA; 1-VininLRMA; 2-HMA; 3-_HMA; 4-VininI_HMA; 5-J2JMA; 6-Var Mov Avg; 7-EMA_Adaptive_v22;

Там, где ДИАГРАММА - это суммарный импульс всех MA-шек на всех TF. Импульс можно рассчитывать как дифференцированием показаний на соседних барах (Level_Calculate = 0), так и углов этих самых MA-шек (Level_Calculate = 1-3). Следует рассматривать и ИМПУЛЬС и положение всех MA-шек в отдельности относительно 0.0.



