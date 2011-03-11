Ставь лайки и следи за новостями
i-PSI@MA(MP)_Signal.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
- 5621
Описание:
На одном графике наблюдаем за "поведением" группы, в данном случае до 6-ти MA, на разных таймфреймах. Тип MA-шек можно изменять от 0 до 7 (конечно, если иметь в папке \indicators соответствующие индикаторы).
В настройках индикатора имеем:
- extern int MA_Varian = 0; // 0-iMA; 1-VininLRMA; 2-HMA; 3-_HMA; 4-VininI_HMA; 5-J2JMA; 6-Var Mov Avg; 7-EMA_Adaptive_v22;
- extern int Level_Calculate = 0; // 1-3: Angle - варианты расчёта угла MA-шек
- extern bool TimeIsBar = True; // При расчёте угла наклона МА, единицей времени служит бар
- extern string MA_Periods = "9,14,25,75,150,300";
- extern string List_TF = "15,30,60,240";
- extern int Bar_SUM = 5; // Количество просчитываемых баров
- extern int MA_MODE = MODE_EMA; // 0-SMA; 1-EMA; 2-SMMA; 3-LWMA
- extern int MA_PRICE = PRICE_CLOSE; // 0-C; 1-O; 2-H; 3-L; 4-Md; 5-Tp; 6-WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6
Там, где ДИАГРАММА - это суммарный импульс всех MA-шек на всех TF. Импульс можно рассчитывать как дифференцированием показаний на соседних барах (Level_Calculate = 0), так и углов этих самых MA-шек (Level_Calculate = 1-3). Следует рассматривать и ИМПУЛЬС и положение всех MA-шек в отдельности относительно 0.0.
Искать закономерности оставляю за пользователем...
Как вам такой зверь.Trig_сalculator
Тригонометрический калькулятор для МТ4.
Суть индикатора - проверить есть ли зависимость в японских свечах.i-PSI@TREND_alexcud
Реинкарнация когда-то популярного индикатора TREND_alexcud (оптимизирован программно с возможностью слежения на истории).