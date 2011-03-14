Ставь лайки и следи за новостями
Свечной индикатор Urdala_Candle - индикатор для MetaTrader 4
Суть индикатора - проверить есть ли зависимость в японских свечах.
Я условно классифицировал виды японских свеч на 25 видов.
Я думаю для анализа этого достаточно. Кстати, может кому-то понадобится, я создал пользовательский шрифт, в котором одни японские свечи. Как они выглядят и их asc код можно увидеть на рисунке вверху. Файл шрифтов расположен в архиве. Его необходимо поместить в папку C:\Windows\Fonts\
Индикатор проводит анализ бара, который указан в параметре Bar.
Т.е. если мы хотим спрогнозировать текущий бар, то переменной Bar присваиваем значение 1.
Теперь индикатор ищет зависимости свечей на всей истории загруженной в график.
Зависимости на данный момент:
- зависимость 0 бара от бара №1.
- зависимость 0 бара от бара №2.
- зависимость 0 бара от комбинации баров №1 и №2.
Выводит на экран 3 наиболее частые комбинации во всех трех зависимостях в % и рисует наиболее частые бары для данных зависимостей.
На данный момент он анализирует только вид свечи. Анализ размера свечи добавлю со временем.
Я думаю, идея понятна. Интересно услышать ваше мнение. И надеюсь на помощь в создании Грааля т.к. времени у меня на это дело не ахти.
