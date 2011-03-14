CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор, показывающий пробой предыдущего максимума или минимума. Geo_Impulse - индикатор для MetaTrader 4

Georgij Komarov
Просмотров:
11006
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

В некоторых ТС этот факт тракутется как импульс, и используется для определения направления тренда.

Например, можно работать на пробой экстремумов в направлении импульса.

Индикатор отображается в окне индикатора в виде гистограммы для текущего таймфрейма, и в виде звездочек в окне графика, отображая состояние для дневных свечей за 5 дней.

Trall_Rabbit Trall_Rabbit

Трал основан по мотивам "Rabbit" автора "JonKatana"

i-PSI@TREND_alexcud i-PSI@TREND_alexcud

Реинкарнация когда-то популярного индикатора TREND_alexcud (оптимизирован программно с возможностью слежения на истории).

Automatic_analysis_lines Automatic_analysis_lines

Борьба трендов. Показывает и судит Рынок.

Трендовый советник на 3-х MA c фильтрацией флета Трендовый советник на 3-х MA c фильтрацией флета

Советник на 3-х MA c фильтрацией флета с помощью ADX RSI MACD