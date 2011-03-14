Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор, показывающий пробой предыдущего максимума или минимума. Geo_Impulse - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11006
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
В некоторых ТС этот факт тракутется как импульс, и используется для определения направления тренда.
Например, можно работать на пробой экстремумов в направлении импульса.
Индикатор отображается в окне индикатора в виде гистограммы для текущего таймфрейма, и в виде звездочек в окне графика, отображая состояние для дневных свечей за 5 дней.
Trall_Rabbit
Трал основан по мотивам "Rabbit" автора "JonKatana"i-PSI@TREND_alexcud
Реинкарнация когда-то популярного индикатора TREND_alexcud (оптимизирован программно с возможностью слежения на истории).
Automatic_analysis_lines
Борьба трендов. Показывает и судит Рынок.Трендовый советник на 3-х MA c фильтрацией флета
Советник на 3-х MA c фильтрацией флета с помощью ADX RSI MACD