Multi Pair 16 - индикатор для MetaTrader 4
оптимальный вариант М30 ...
Кидает алерты по открытию/закрытию сделок, показывает ход 16-ти пар 7 основных, внизу в процентах средний рост валюты.... тренд анализируется по МА и MACD.
