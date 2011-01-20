CodeBaseРазделы
Индикаторы

Multi Pair 16 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
9036
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
оптимальный вариант М30 ...

Кидает алерты по открытию/закрытию сделок, показывает ход 16-ти пар 7 основных, внизу в процентах средний рост валюты.... тренд анализируется по МА и MACD.

