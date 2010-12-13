Ставь лайки и следи за новостями
BarTimer i - индикатор для MetaTrader 4
6401
Время, как известно - деньги.... индикатор призван отображать подробно время и деньги....
Основой явился индикатор BarTimer, который я немного доработал.... (да простит меня автор оригинального индикатора) Занимает минимум места на графике... Отображение в основном окне, все параметры отключаемы и настраиваемы.
- Отображает ползунок BarTimer - % формирования свечи на любом ТФ.
- Диапазон пройденный по инструменту за день и выбранный ТФ.
- Расписание торговых сессий в текстовом виде, с учётом летнего и зимнего расписания (за основу взято расписание stocktime.ru).
- Отображение величины спрэда, (возможно бесполезная напоминалка) наступления следующего периода Н4, индикация уровня безубытка.
- Цена Bid, можно установить цветной меняющейся в зависимости от уровня цены, либо одноцветной (всего три цветовых схемы).
- Время: GMT, брокера, локальное.
- Мультивалютный индикатор, показывающий цену по любым выбранным Вами 12-ти парам.
- Информация о типе счёта, его номере, брокере...
- Финансовая информация:
$: - баланс депозита, M: - доступная маржа в валюте депозита, либо в процентах ..... общее количество открытых позиций (включая отложенники) /общее количество открытых лотов по депозиту
PROFIT: суммарный профит по конкретной паре.
TOTAL: общий профит по всем открытым позициям.
Автоопределение часового пояса, автоопределение времени (зима\лето), для этого необходимо включить функцию "разрешить импорт dll" в МТ4.
последнее обновление 24.04.2013г. находится по ссылке ниже:
https://www.mql5.com/ru/code/10924
