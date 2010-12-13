Время, как известно - деньги.... индикатор призван отображать подробно время и деньги....

Основой явился индикатор BarTimer, который я немного доработал.... (да простит меня автор оригинального индикатора) Занимает минимум места на графике... Отображение в основном окне, все параметры отключаемы и настраиваемы.

Отображает ползунок BarTimer - % формирования свечи на любом ТФ. Диапазон пройденный по инструменту за день и выбранный ТФ. Расписание торговых сессий в текстовом виде, с учётом летнего и зимнего расписания (за основу взято расписание stocktime.ru). Отображение величины спрэда, (возможно бесполезная напоминалка) наступления следующего периода Н4, индикация уровня безубытка. Цена Bid, можно установить цветной меняющейся в зависимости от уровня цены, либо одноцветной (всего три цветовых схемы). Время: GMT, брокера, локальное. Мультивалютный индикатор, показывающий цену по любым выбранным Вами 12-ти парам. Информация о типе счёта, его номере, брокере... Финансовая информация:

BUY

SELL

BUY

SELL

$: - баланс депозита, M: - доступная маржа в валюте депозита, либо в процентах ..... общее количество открытых позиций (включая отложенники) /общее количество открытых лотов по депозиту

PROFIT: суммарный профит по конкретной паре.

TOTAL: общий профит по всем открытым позициям.

Автоопределение часового пояса, автоопределение времени (зима\лето), для этого необходимо включить функцию "разрешить импорт dll" в МТ4.

последнее обновление 24.04.2013г. находится по ссылке ниже:

https://www.mql5.com/ru/code/10924