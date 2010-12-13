CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BarTimer i - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6401
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Время, как известно - деньги.... индикатор призван отображать подробно время и деньги....

Основой явился индикатор BarTimer, который я немного доработал.... (да простит меня автор оригинального индикатора) Занимает минимум места на графике... Отображение в основном окне, все параметры отключаемы и настраиваемы.

  1. Отображает ползунок BarTimer - % формирования свечи на любом ТФ.
  2. Диапазон пройденный по инструменту за день и выбранный ТФ.
  3. Расписание торговых сессий в текстовом виде, с учётом летнего и зимнего расписания (за основу взято расписание stocktime.ru).
  4. Отображение величины спрэда, (возможно бесполезная напоминалка) наступления следующего периода Н4, индикация уровня безубытка.
  5. Цена Bid, можно установить цветной меняющейся в зависимости от уровня цены, либо одноцветной (всего три цветовых схемы).
  6. Время: GMT, брокера, локальное.
  7. Мультивалютный индикатор, показывающий цену по любым выбранным Вами 12-ти парам.
  8. Информация о типе счёта, его номере, брокере...
  9. Финансовая информация:
Количество открытых лотов BUY или SELL, количество открытых позиций BUY или SELL по инструменту и профит по каждому направлению.

$: - баланс депозита, M: - доступная маржа в валюте депозита, либо в процентах ..... общее количество открытых позиций (включая отложенники) /общее количество открытых лотов по депозиту
PROFIT: суммарный профит по конкретной паре.
TOTAL: общий профит по всем открытым позициям.

Автоопределение часового пояса, автоопределение времени (зима\лето), для этого необходимо включить функцию "разрешить импорт dll" в МТ4.

последнее обновление 24.04.2013г.  находится по ссылке ниже:

https://www.mql5.com/ru/code/10924
Индикатор тренда Индикатор тренда

Гистограмма показывающая состояние тренда на основе настраиваемого веера скользящих.

Razor Razor

Советник работающий на графических построениях. За основу взята стратегия "молния" с сайта stratygy4you.

Советник на основе максимального отклонения от средней Советник на основе максимального отклонения от средней

Советник торгует против тренда, пытаясь поймать разворотные точки.

Советник на основе максимального отклонения от средней часть 2 Советник на основе максимального отклонения от средней часть 2

Продолжение исследования стратегии на основе максимального отклонения от средней.