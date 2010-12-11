CodeBaseРазделы
Советники

Razor - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy Stetsenko
Просмотров:
5511
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2001.01.01 00:00 - 2010.12.08 23:00 (2001.01.01 - 2010.12.09)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLot=0.1; point=0.0001; Rul_EMA=false; Rul_Close=true; Rul_Count=false; Rul_DelOnNewChannel=true; ProfitFactor=0.6;
Баров в истории62518Смоделировано тиков40893413Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль560.40Общая прибыль1570.74Общий убыток-1010.34
Прибыльность1.55Матожидание выигрыша2.41
Абсолютная просадка117.20Максимальная просадка147.40 (1.45%)Относительная просадка1.45% (147.40)
Всего сделок233Короткие позиции (% выигравших)119 (89.08%)Длинные позиции (% выигравших)114 (84.21%)
Прибыльные сделки (% от всех)202 (86.70%)Убыточные сделки (% от всех)31 (13.30%)
Самая большаяприбыльная сделка43.20убыточная сделка-67.00
Средняяприбыльная сделка7.78убыточная сделка-32.59
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)22 (193.26)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-81.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)193.26 (22)непрерывный убыток (число проигрышей)-81.00 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш7непрерывный проигрыш1


Оптимизация советнику не нужна работает на графических построениях, 4 буловских параматра это фильтры, по умолчанию стоят оптимальные, профит фактор влияет на уровень ТейкПрофита, orderSendError пускай не пугает просто стопы генерятся динамически и не всегда попадают в допустимые значения. Советника писал давно, выложил т.к. вобщем-то мрибыльный и может пригодится кому-то.

Если кто посчитает советник полезным и может пожертвовать пару рублей буду признателен. R244290866742 U146111900738 Z176180026251.

Сейчас у меня много свободного времени, так что если у кого-то есть предложения напишу любого советника вплоть до использования dll.

