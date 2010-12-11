



Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 1 Час (H1) 2001.01.01 00:00 - 2010.12.08 23:00 (2001.01.01 - 2010.12.09) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Lot=0.1; point=0.0001; Rul_EMA=false; Rul_Close=true; Rul_Count=false; Rul_DelOnNewChannel=true; ProfitFactor=0.6; Баров в истории 62518 Смоделировано тиков 40893413 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 560.40 Общая прибыль 1570.74 Общий убыток -1010.34 Прибыльность 1.55 Матожидание выигрыша 2.41 Абсолютная просадка 117.20 Максимальная просадка 147.40 (1.45%) Относительная просадка 1.45% (147.40) Всего сделок 233 Короткие позиции (% выигравших) 119 (89.08%) Длинные позиции (% выигравших) 114 (84.21%) Прибыльные сделки (% от всех) 202 (86.70%) Убыточные сделки (% от всех) 31 (13.30%) Самая большая прибыльная сделка 43.20 убыточная сделка -67.00 Средняя прибыльная сделка 7.78 убыточная сделка -32.59 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 22 (193.26) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-81.00) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 193.26 (22) непрерывный убыток (число проигрышей) -81.00 (2) Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 1





Оптимизация советнику не нужна работает на графических построениях, 4 буловских параматра это фильтры, по умолчанию стоят оптимальные, профит фактор влияет на уровень ТейкПрофита, orderSendError пускай не пугает просто стопы генерятся динамически и не всегда попадают в допустимые значения. Советника писал давно, выложил т.к. вобщем-то мрибыльный и может пригодится кому-то.



