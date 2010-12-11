Ставь лайки и следи за новостями
Razor - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5511
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2001.01.01 00:00 - 2010.12.08 23:00 (2001.01.01 - 2010.12.09)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lot=0.1; point=0.0001; Rul_EMA=false; Rul_Close=true; Rul_Count=false; Rul_DelOnNewChannel=true; ProfitFactor=0.6;
|Баров в истории
|62518
|Смоделировано тиков
|40893413
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|560.40
|Общая прибыль
|1570.74
|Общий убыток
|-1010.34
|Прибыльность
|1.55
|Матожидание выигрыша
|2.41
|Абсолютная просадка
|117.20
|Максимальная просадка
|147.40 (1.45%)
|Относительная просадка
|1.45% (147.40)
|Всего сделок
|233
|Короткие позиции (% выигравших)
|119 (89.08%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|114 (84.21%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|202 (86.70%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|31 (13.30%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|43.20
|убыточная сделка
|-67.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|7.78
|убыточная сделка
|-32.59
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|22 (193.26)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-81.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|193.26 (22)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-81.00 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|7
|непрерывный проигрыш
|1
Оптимизация советнику не нужна работает на графических построениях, 4 буловских параматра это фильтры, по умолчанию стоят оптимальные, профит фактор влияет на уровень ТейкПрофита, orderSendError пускай не пугает просто стопы генерятся динамически и не всегда попадают в допустимые значения. Советника писал давно, выложил т.к. вобщем-то мрибыльный и может пригодится кому-то.
Если кто посчитает советник полезным и может пожертвовать пару рублей буду признателен. R244290866742 U146111900738 Z176180026251.
Сейчас у меня много свободного времени, так что если у кого-то есть предложения напишу любого советника вплоть до использования dll.
