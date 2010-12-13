Описание:

По заданным параметрам банально анализируется веер скользящих. На основе анализа рисуется гистограмма, в цветной версии цветом выделяется состояние веера, когда все скользящие не пересекаются и направлены в одну сторону. Настраивается таймфрейм, с которого снимаются показания (если 0, то с текущего ТФ графика), начальный период МА, предельный период МА, шаг, с которым строится веер, условный уровень флета - подбирается эмпирически - можно считать (по желанию :)), что нахождение в пределах уровней флета говорит о неподтвержденном тренде.

*** Исправлена ошибка связанная с некорректным отображением ТФ отличного от ТФ графика.