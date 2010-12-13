Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор тренда - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 20068
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
По заданным параметрам банально анализируется веер скользящих. На основе анализа рисуется гистограмма, в цветной версии цветом выделяется состояние веера, когда все скользящие не пересекаются и направлены в одну сторону. Настраивается таймфрейм, с которого снимаются показания (если 0, то с текущего ТФ графика), начальный период МА, предельный период МА, шаг, с которым строится веер, условный уровень флета - подбирается эмпирически - можно считать (по желанию :)), что нахождение в пределах уровней флета говорит о неподтвержденном тренде.
*** Исправлена ошибка связанная с некорректным отображением ТФ отличного от ТФ графика.
Советник работающий на графических построениях. За основу взята стратегия "молния" с сайта stratygy4you.Индикатор RoundPrice - обратит ваше внимание на приближение цены к "круглому" значению.
Индикатор прорисует два белых штриха на уровне целого значения цены над и под текущей ценой.
Информационный индикатор BarTimer iСоветник на основе максимального отклонения от средней
Советник торгует против тренда, пытаясь поймать разворотные точки.