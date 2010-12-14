CodeBaseРазделы
Советники

Советник на основе максимального отклонения от средней - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Опубликован:
Обновлен:
Стратегия:

Полное описание стратегии и исследование доступно здесь: Стратегия “Максимальное отклонение от средней” или ищем разворот тренда

Описание:

На рисунке 1 вы можете наглядно увидеть те места на графике, где цена максимально отклоняется от средней после чего незамедлительно меняет свое направление. Мы попытались сделать стратегию на основе этой идеи, в данной статье предоставлен первый вариант советника.

Рисунок 1:

На рисунке 2 видим точку открытия сделки и ее закрытия.

Рисунок 2:

На рисунке 3 сделка на продажу.

Рисунок 3:


Результат теста:


После оптимизации:

FT_MADEV_1.mq4 - советник, madev.mq4 - индикатор.

Статью полностью можно прочитать в 63 выпуске журнала ForTrader.Ru или на данной странице.

Предложения по доработке/модификации стратегии принимаются!


UPd FT_MADEV_1.1.mq4

Добавлена версия с параметрами ограничивающими время торговли. Результаты получились более интересные например:


