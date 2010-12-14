Ставь лайки и следи за новостями
Советник на основе максимального отклонения от средней - эксперт для MetaTrader 4
- 12321
Полное описание стратегии и исследование доступно здесь: Стратегия “Максимальное отклонение от средней” или ищем разворот трендаОписание:
На рисунке 1 вы можете наглядно увидеть те места на графике, где цена максимально отклоняется от средней после чего незамедлительно меняет свое направление. Мы попытались сделать стратегию на основе этой идеи, в данной статье предоставлен первый вариант советника.
Рисунок 1:
На рисунке 2 видим точку открытия сделки и ее закрытия.
Рисунок 2:
На рисунке 3 сделка на продажу.
Рисунок 3:
Результат теста:
После оптимизации:
FT_MADEV_1.mq4 - советник, madev.mq4 - индикатор.
Статью полностью можно прочитать в 63 выпуске журнала ForTrader.Ru или на данной странице.
Предложения по доработке/модификации стратегии принимаются!
UPd FT_MADEV_1.1.mq4
Добавлена версия с параметрами ограничивающими время торговли. Результаты получились более интересные например:
