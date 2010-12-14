Полное описание стратегии и исследование доступно здесь: Стратегия “Максимальное отклонение от средней” или ищем разворот тренда

На рисунке 1 вы можете наглядно увидеть те места на графике, где цена максимально отклоняется от средней после чего незамедлительно меняет свое направление. Мы попытались сделать стратегию на основе этой идеи, в данной статье предоставлен первый вариант советника.

Рисунок 1:

На рисунке 2 видим точку открытия сделки и ее закрытия.



Рисунок 2:

На рисунке 3 сделка на продажу.



Рисунок 3:





Результат теста:





После оптимизации:

FT_MADEV_1.mq4 - советник, madev.mq4 - индикатор.



Статью полностью можно прочитать в 63 выпуске журнала ForTrader.Ru или на данной странице.

Предложения по доработке/модификации стратегии принимаются!





UPd FT_MADEV_1.1.mq4

Добавлена версия с параметрами ограничивающими время торговли. Результаты получились более интересные например:



