Советник на основе максимального отклонения от средней часть 2 - эксперт для MetaTrader 4
- 5674
Журнал ForTrader.Ru. Стратегия «Максимальное отклонение от средней», часть 2
В этом советнике мы будем подбирать оптимальное значение отклонения средней на основе
временного диапазона, заданного заранее. Например, будем искать максимальное отклонение за последние 100 баров, при этом поиск оптимального количества баров
будет заниматься так же тестер стратегий. Подробности читайте в первой части стратегии.
Результат:
На удивление результат получился хуже чем в первой части, хотя параметров для оптимизации в этой версии гораздо больше. Может быть у кого-то получится найти более лучшие параметры.
С полным текстом исследования можно ознакомиться по данной ссылке
В прикрепленных файлах FT_MADEV_2.mq4 - советник, madev.mq4 - индикатор.
Если есть предложения по улучшению результатов - пишите!
