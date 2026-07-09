Как распознать подогнанный бэктест до покупки советника: 5 проверок после года тестов на реальных тиках

Мы разрабатываем торговых советников и перед публикацией прогоняем каждого на реальных тиках нескольких брокеров и на полных рыночных циклах. Год такой работы научил нас неприятной истине: большинство красивых бэктестов на маркетплейсах — это артефакты, а не рыночное преимущество. Вот практический чек-лист, который стоит пройти перед покупкой любого советника — включая наши.





1. Просадка по балансу — это не риск. Риск — это просадка по средствам (equity).

Сеточные и усредняющие системы могут показывать просадку по балансу 5%, в то время как плавающий убыток открытой корзины достигает 50% и больше. Кривая баланса учитывает только закрытые сделки. Всегда спрашивайте про просадку по средствам. Если продавец сетки показывает только balance DD — реальная цифра, скорее всего, в несколько раз выше.





2. Смотрите на окно теста, а не только на цифры.

Стратегия, протестированная только на золоте 2023-2026, ни разу не встречала настоящего обвала. Когда мы прогоняли популярные конфигурации на окнах с 2020 и 2022 годами, результаты вида «PF 3+ с крошечной просадкой» часто превращались в слитые счета. Если демо или отчёт жёстко ограничены недавним периодом — это не случайность.





3. Винрейт выше 90% — это предупреждение, а не достоинство.

Почерк мартингейла и глубокого усреднения: много мелких прибылей и редкие катастрофические убытки, средний убыток в 4-10 раз больше средней прибыли. Счёт живёт, пока не умрёт. Смотрите на соотношение средней прибыли и среднего убытка, а не на процент выигрышей.





4. Один поток котировок — это не проверка.

Мы видели, как стратегия печатает PF 2.2 на одном фиде и сливает на реальных тиках другого брокера — те же даты, те же настройки. То, что работает только на одном фиде, подгоняется под шум, а не торгует рынок. Проверяйте минимум на данных двух брокеров.





5. Жёсткий стоп-лосс в каждой сделке — или проходите мимо.

«Умное восстановление», «зонный хедж» и «управление без SL» — разные названия одного и того же: держать убыток и надеяться. Настоящему преимуществу незачем прятать выходы.





Что это значит для наших продуктов

В своих описаниях мы публикуем убыточные годы и худшие просадки, потому что покупатель, который знает реальный риск, остаётся с продуктом дольше, чем тот, кому обещали чудо. Наши трендовые системы проверены на реальных тиках нескольких брокеров и на полных циклах — цифры скромнее, чем у «звёзд» маркетплейса, зато настоящие.





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Если вынести из поста одну мысль: просите у каждого продавца equity DD, окно 2020-2022 и второй брокерский фид. Честным есть что показать.