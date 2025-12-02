Металлы на взлёте: золото и медь готовы удивить?

В ноябре клиенты чаще всего работали с металлами #XAUUSD, #XAGUSD, #CUCUSD, #XPTUSD и #XAUEUR — именно на этих инструментах зафиксирована наибольшая доля прибыльных сделок. Сегодняшний обзор посвящён перспективам рынка драгметаллов и меди: динамика спроса со стороны инвесторов и промышленности, новости о добыче и ожидания по ставкам формируют фон на декабрь и финальный отрезок 2025 года.

До 2026 года ещё месяц - а подарки уже здесь! Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260 $. Успей воспользоваться - предложение действует ограниченное время! Условия.

Перспективы роста металлов до конца 2025 года:

#XAUUSD — золото поддерживают покупки центробанков и спрос в периоды неопределённости; чем мягче ФРС и ниже доходности, тем логичнее покупать на откатах.

золото поддерживают покупки центробанков и спрос в периоды неопределённости; чем мягче ФРС и ниже доходности, тем логичнее покупать на откатах. #CUCUSD — перебои на рудниках и рост спроса (энергопереход, сети, дата-центры, транспорт) усиливают риск дефицита; на таком фоне откаты по меди выглядят поводом для покупок.

перебои на рудниках и рост спроса (энергопереход, сети, дата-центры, транспорт) усиливают риск дефицита; на таком фоне откаты по меди выглядят поводом для покупок. #XPTUSD — ограниченное предложение и стабильный индустриальный спрос поддерживают платину; при спокойном новостном фоне откаты могут давать шанс догнать более популярные металлы.

— ограниченное предложение и стабильный индустриальный спрос поддерживают платину; при спокойном новостном фоне откаты могут давать шанс догнать более популярные металлы. #XAUEUR — волатильность рынка и устойчивый спрос на защиту поддерживают цену золота в евро; даже на высоких уровнях откаты по-прежнему используют для покупок.

волатильность рынка и устойчивый спрос на защиту поддерживают цену золота в евро; даже на высоких уровнях откаты по-прежнему используют для покупок. #XAGUSD — промышленный спрос (солнечная энергетика, электроника) в связке с динамикой золота поддерживает серебро; при развороте настроений откаты могут отыгрываться вверх.

По оценке аналитиков FreshForex, мягкая риторика ФРС, устойчивый защитный и промышленный спрос, а также риски дефицита предложения формируют для золота, серебра, платины и меди скорее поддерживающий фон для покупателей и постепенного роста котировок. В таких условиях логично внимательнее присматриваться к откатам и ключевым уровням для поэтапного набора позиций, не забывая о контроле рисков.





FreshForex предлагает 270 инструментов для торговли, включая металлы с плечом до 1:2000, а новые клиенты могут получить бонус 26% в баланс торгового счета при пополнении от $260.

Заработать на металлах