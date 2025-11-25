Волновой анализ рынка за 25.11.2025 BTCUSD

BTCUSD: SELL 87500, SL 88700, TP 83600

За прошедший торговый день существенных изменений не произошло. Волатильность снижена, что является признаком формирования коррекционной структуры. Ранее уже неоднократно рассматривался сценарий, согласно которому в данный момент идет формирование волны 4 of (iii) нисходящего импульсного движения.





На данный момент сформирована только первая часть этой коррекционной структуры. В течении ближайшего времени ожидается снижение которое стоит попытаться отработать открыв сделки на продажу по текущим рыночным значениям. Однако больших целей ставить не стоит, так как при приблежении к ранее установленному минимуму снова активизируются покупатели и цена начнет расти.





