Угольные электростанции Великобритании будут закрыты к 2025 году, заявила министр энергетики Эмбер Радд.

Вместо угля в качестве топлива будет использоваться природный газ. Экологические группы приветствовали такое заявление, однако все равно критиковали планы использовать природный газ вместо возобновляемых источников энергии.

В настоящее время уголь обеспечивает около трети всех поставок электроэнергии в стране, однако устаревшая технология, основанная на его сжигании, не может удовлетворять потребности такой развитой экономики, как британская, отметила Радд.

Помимо этого, в течение следующих 15 лет планируется запустить новые атомные электростанции, в том числе Wylfa в Уэльсе и Moorside в Камбрии, что позволит обеспечить еще треть всех потребностей страны в энергетике.

Стоит упомянуть о том, что в начале текущего года правительство сократило субсидии для возобновляемых источников энергии, а это ставит под сомнение приверженность властей борьбе с загрязнением окружающей среды.



