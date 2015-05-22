Экологические проблемы приближают закат нефтяной эры?

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, может к середине века постепенно сократить использование ископаемых видов топлива. Об этом заявил в четверг министр нефти Саудовской Аравии, Али аль-Наими.

Это заявление прозвучало абсолютно неожиданно из уст представителя нации, богатство, власть и мировое влияние которой основывается исключительно на ее огромных запасах нефти.

Господин Наими, чьи комментарии, как правило, обладают волшебным свойством двигать нефтяной рынок, заявил на конференции в Париже: «Мы в Саудовской Аравии осознаем, что когда-нибудь наступит день, когда нам не понадобится ископаемое топливо. Я не знаю, когда это случится — в 2040, 2050 году или позже».

Поэтому, по словам саудовского министра, королевство планирует стать «мировой державой в области солнечной и ветровой энергии» и может начать экспорт готовой электроэнергии вместо ископаемых видов топлива уже в ближайшие годы.



Главный производитель нефти откажется от нее?



Многие в сфере энергетики могут счесть постепенный отказ от нефти к 2040 году излишне амбициозной целью. Саудовская Аравия — крупнейший потребитель нефти на Ближнем Востоке. Боле 25% от общей добычи нефти она использует на своем внутреннем рынке.

Отчет Citigroup от 2012 года показал, что если спрос страны на нефть будет расти такими же темпами, как сегодня, к 2030 году она станет чистым импортером.

Но Али аль-Наими все равно подтверждает, что Саудовская Аравия однажды откажется от использования нефти, газа и угля. Он сказал, что большую часть ископаемых видов топлива нужно оставить в земле, чтобы избежать рискованных уровней воздействия на климат. «Можем мы себе позволить полностью отказаться от них? Это — сложная задача, решение которой займет много времени».

Затем саудовский министр обратил внимание собравшихся на то, что более 1 млрд людей в мире по-прежнему не имеют доступа к электричеству, а это потенциально может продлить огромный спрос на ископаемые источники энергии на несколько веков вперед. Однако нужно искать способы добывать энергию, не сжигая нефть, уголь и газ и не высвобождая в атмосферу крупные объемы углекислого газа.

Саудовская Аравия, как и остальные государства Персидского Залива, использующие нефть на своих внутренних рынках, уже давно говорила о своих планах развивать использование возобновимых источников энергии.

Официальные лица королевства три года назад объявляли о своих планах на постройку солнечных электростанций, которые будут в состоянии продавать электроэнергию на экспорт. Однако недавнее падение нефтяных цен заставляет сомневаться в том, что в ближайшее время на это будет найдено необходимое количество инвестиций.



Усилия ООН



В декабре в Париже пройдет встреча ООН, на которой почти 200 стран заключат глобальный пакт по климату. В преддверии этой встречи не только аль-Наими шокировал публику, но и Меркель с Олландом призвали прекратить промышленные выбросы углекислоты в атмосферу в XXI веке. На предыдущих переговорах ООН мировые лидеры уже договорились о сокращении выбросов, достаточном, чтобы избежать глобального потепления более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Однако это делу не помогло, поэтому и планируется подписание глобального пакта в Париже.

Представители транснациональных корпораций, в том числе, Airbus, Nestle, Siemens сказали, что цена на углеродное топливо — один из важных факторов, направляющих бизнес-рещения. Они предложили закончить практику выделения субсидий на добычу ископаемого топлива. То есть, загрязнение атмосферы можно остановить экономическим путем, сделав его менее выгодным.

Однако некоторые руководители энергетических корпораций советуют не торопить события и указывают на долгосрочную потребность в ископаемом топливе во многих странах мира. К примеру, об этом говорил сегодня президент Glencore, Тони Хейворд.