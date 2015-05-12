"Cланцевый прорыв» в Европе потерпел неудачу

Когда в 2009 году в Польше был открыт офис британской разведочной компании Cuadrilla Resources Ltd, были все основания для оптимизма. В тот момент сланцевый бум сделал США крупнейшим в мире производителем природного газа. Для компаний, стремившихся повторить этот успех в Европе, Польша выглядела примерно как второй Техас. Сегодня Cuadrilla только что пробурила первую польскую скважину — и это в стране, которая сильнее всех в Европе хотела освоить технологию гидроразрыва пластов! Компании из числа нефтегазовых гигантов — Exxon Mobil, Chevron Corp, Royal Dutch Shell — по очереди свернули свою работу здесь и ушли из Восточной Европы.

«Это очень непросто», — говорит Марек Мадейя, директор скважинного сервиса Cuadrilla в Польше. — «Затраты на бурение в Европе гораздо, гораздо выше, чем в США, и на каждый шаг накладывается огромная масса правил и ограничений».



Несмотря на желание Европы ослабить свою зависимость от российского газа, сланцевая революция здесь не получилась. Сложные геологические условия, ожесточенность экологической оппозиции, очень громоздкие правила Евросоюза и военный конфликт в Украине — вот основные факторы, которые «съели» весь энтузиазм инвесторов и исчерпали их терпение. Последней каплей стал обвал цен на нефть, потому что стоимость большей части газа в Европе (включая российский импорт) связана с нефтью.

«Проблема Европы — в том, что вы никогда не сможете организовать здесь достаточное количество скважин, чтобы сбалансировать прибыль и затраты, выйти на нормальную эффективность. Кристально понятно, что переворота, революции по образцу американской здесь не будет», — говорит Майкл Бэррон, лондонский директор по глобальной энергетике и природных ресурсов в Eurasia Group.

Особенно расстраивает эта новость Украину, которая отчаянно пытается снизить свою зависимость от импорта энергоносителей из России. Война в Донецкой области «выкурила» отсюда Shell, которая вела разработки на востоке страны. Chevron, хоть и работала в безопасных западных областях, вскоре тоже последовала примеру своего коллеги.

Небольшие нефтяные и газовые компании, которые еще остались в Европе — в основном в Польше и Великобритании — по-прежнему сражаются с бюрократией, неявными налоговыми правилами и с местными органами власти, которые категорически против бурения скважин в собственных вотчинах. Геология добавляет проблем: большинство разведочных скважин не показали ничего даже близкого к коммерчески жизнеспособным объемам.

Польша требует от исследователей подробного оперативного плана по бурению на ближайшие пять лет. Для каждого внесения изменения в план компания должна подать заявку, рассматривать которую правительство может многие месяцы и даже годы.

В Великобритании внедрение технологий гидроразрыва пластов поддерживается правительством Дэвида Кэмерона. Но встречный ветер есть и тут: в лице местных общин, которые опасаются, что введение химически очищенной воды в грунт скажется на состоянии окружающей среды и вызовет локальные землетрясения. Несмотря на активную государственную поддержку, только с десяток скважин здесь соединяется в трубопровод.

Интересно, что предварительная оценка запасов в Европе довольно увесистая: порядка 4/5 от американских залежей. Проблема в том, что большинство стран Евросоюза либо полностью запрещают технологию ГРП, либо ввели мораторий на его использование до выяснения полного воздействия на окружающую среду.

«Европа населена гуще, чем США. Здесь люди будут жить практически вокруг скважин, а не как в безлюдных техасских прериях. Естественно, они озабочены этим», — говорят аналитики.

Самые крупные запасы в Европе предполагаются во Франции: между тем, она неумолимо выступает против фрекинговой добычи, и полный запрет будет сохраняться как минимум до выборов 2017 года. Испания — еще одна страна со значительными резервами углеводородного сырья и даже с расширенной лицензией на разведку. Однако одобрения общественности нет, а несколько регионов законодательно запретили у себя использование технологии фрекинга: люди боятся загрязнения подземных вод.

Некоторый энтузиазм по поводу разведки сланцевого газа складывается в Дании, где Total SA выбил себе некоторые преференции и может начать бурение уже в этом году. Разведку в Великобритании тоже можно будет ускорить, если новые скважины окажутся там коммерчески жизнеспособными.

Однако аналитик агентства Bloomberg, Филипп Хладек, говорит, что сланцевый газ всегда будет оставаться лишь второстепенным источником потребления в Европе. Ведь обычный газ из России или от других поставщиков все равно остается самым дешевым вариантом.

«Фрекинг, гидроразрывное бурение как путь к энергетической независимости Европы был просто сном, который никогда не сбудется», — говорит Хладек. — «Я бы не сказал, что сланцевые проекты в Европе окончательно мертвы, но они оказались гораздо сложнее, чем все думали сначала».



Ladka Mortkowitz Bauerova, для Bloomberg. Перевод Booka85.

