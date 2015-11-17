Фьючерсы на золото на пятилетнем минимуме в свете укрепления доллара

Сегодня к 14.15 мск фьючерсы на золото подешевели еще на 0,34% и стоят $ 1079,70 за тройскую унцию. Это минимальный уровень их цены с 2010 года. Спотовое золото потеряло 0,18% до отметки 1 080,46 долларов за унцию.

Растут ожидания того, что США поднимет процентную ставку в следующем месяце. Это подталкивает доллар выше к корзине валют, что, в свою очередь, негативно отражается на драгоценных металлах.

Экономика слабеет во всем мире, в том числе и в Китае и Индии, а это ограничивает рыночное потребление золота и ювелирных изделий из него (напомним, Китай и Индия — два крупнейших в мире потребителя драгоценного металла).

Таким образом, сложившиеся факты складываются для золота в ближайшей перспективе неблагоприятно: даже растущая угроза усиления войны на Ближнем Востоке не заставляет инвесторов переходить в «безопасные» активы наподобие золота.