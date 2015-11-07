Oбобщенный Форекс-прогноз на 09-13 ноября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- относительно будущего пары EUR/USD основной прогноз гласил, что к концу недели пара должна зафиксироваться в районе уровня 1.0800. При этом графический анализ на Н4 уточнял, что сначала пара достигнет дна на уровне 1.0600, а потом предпримет все возможные усилия, что подняться к отметке 1.0800. Почти так все и произошло: всю неделю пара снижалась к установленной цели, а в пятницу на новостях из США сначала рухнула вниз до уровня 1.0700, а затем попыталась вернуться в заданную зону, окончив пятидневку на уровне 1.0740;

- что же касается пары GBP/USD, мы предрекали ей на начало недели некоторые колебания в границах 1.5440÷1.5470, после чего пара должна была уйти вниз. При этом треть экспертов настаивала на том, что недельное дно находится на уровне 1.5250. Указанный сценарий можно считать сбывшимся на 100%, за исключением того, что статистика из Европы и США, подкрепленная выступлением главы ЕЦБ г-на Драги, настолько увеличила силу «медведей», что они смогли обвалить пару еще на 200 пунктов ниже - до отметки 1.5025;

- если говорить об USD/JPY, то почти все сходились на том, что Pivot Point вновь пройдет по линии 121.50, при этом пара не оставит попыток подобраться хотя бы к отметке 122.00. Все так и происходило до момента публикации в пятницу данных из США, после чего пара не только достигла поставленной цели, но и, ни на секунду не задержавшись, пролетела дальше вверх, успокоившись только в зоне 123.20;

- вверх и только вверх! – так звучал прогноз для пары USD/CHF на прошлой неделе, при этом в качестве конечной цели указывалась зона 1.0000÷1.0100, ровно посредине которой пара и остановилась вечером в пятницу. Так что этот прогноз можно считать сбывшимся на все 100% безо всяких дополнительных оговорок.

***

Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- если, давая прогноз относительно будущего EUR/USD, практически все индикаторы настаивают на дальнейшем падении пары, то большинство экспертов и графический анализ на Н1 склоняются к тому, что пара возьмет передышку и будет двигаться в боковом канале в границах 1.0650÷1.0850. При этом 15% аналитиков считают, что пара сумеет пробить сопротивление на уровне 1.0900 и даже достигнет отметки 1.1000;

- схожая картина наблюдается и в отношении пары GBP/USD. Боковой тренд для нее ограничен поддержкой 1.4950, сопротивление на уровне 1.5220, Pivot Point – 1.5000. При этом, несмотря на то, что подавляющее большинство экспертов говорит о «бычьих» тенденциях, 10% из них считают, что пара может ненадолго спустится до отметки 1.4850;

- а вот если говорить об USD/JPY, то здесь наибольший интерес представляют показания графического анализа. Согласно его прогноза на Н1, пара сначала может подрасти до уровня 123.50÷124.00 (с этим согласны 50% экспертов), а потом резко уйти вниз. Графический анализ на Н4, 60% аналитиков и индикаторы на D1 считают справедливым уровнем для Pivot Point 121.70÷122.00 с поддержкой в зоне 121.00. Если же говорить о прогнозе до конца года, то и эксперты, и графический анализ на D1 в качестве конечной цели называют высоту 125.30.

- что же касается USD/CHF, то графический анализ на D1 не исключает того, что пара попытается подтянуться к своему максимуму перед «черным четвергом» 15 января - 1.0210, после чего резко провалится вниз. Аналитики же единогласно утверждают, что на ближайшее время цель пары достигнута, и теперь она будет лишь совершать колебания вокруг знаковой отметки 1.0000. Основная поддержка на уровне 0.9950, затем – 0.9845. Ближайшее сопротивление – 1.0100, следующее, как уже было сказано, - 1.0210.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ешов