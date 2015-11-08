Тестируем брокеров, эпизод 1
Моя торговля

Тестируем брокеров, эпизод 1

8 ноября 2015, 15:49
Andrey Khatimlianskii
Andrey Khatimlianskii
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Важной составляющей высокоскоростной торговли являются хорошие торговые условия.
От размера спреда и комиссии напрямую зависит прибыль любой системы, но в случае скальперских стратегий влияние этих факторов выходит чуть ли не на первое место после, собственно, выбора самой стратегии.


Критерии выбора

Для сравнения торговых условий разных брокеров я выбрал несколько из них, опираясь на следующие критерии:

  1. Спред по EURUSD среди лучших (использовал статистику май-фх-бука).
  2. Минимальный депозит доступен для начинающего трейдера (< $500).
  3. Брокер не является откровенным разводом (не числится в "черных списках" уважаемых сервисов сравнения брокеров).

В список этот попало 6 компаний, еще несколько я "наметил на будущее". Итак, в первый тест попали:

  1. FxOpen, счет STP
  2. Exness, счет MINI
  3. RoboForex, счет ECN-Pro NDD
  4. Pepperstone, счет Razor
  5. TickMill, счет ECN Pro
  6. и Gainsy (обнаружил, что это scam, когда тест уже был запущен).

В этом обзоре нет партнерских ссылок, но если вы узнали о какой-то из компаний от меня, не стесняйтесь попросить ссылку для регистрации лично ;)

 

Условия тестирования

У каждого из брокеров были открыты небольшие счета и запущен Angry Beaver v6.0 с двумя наборами параметров (отличие только в "силе сигнала" — 26 и 36). Все терминалы работали на одном физическом сервере, расположенном у меня дома, и имели бесперебойный доступ к интернету.

Пинги до торговых серверов составляли, в среднем:

FxOpen120 ms
Exness40 ms
RoboForex55-300 ms
Pepperstone135 ms
TickMill55 ms
Gainsy35 ms

 

Выводы

По результатам 2-х недельной торговли были сделаны следующие выводы:

  1. Gainsy не подходит для торговли просто потому, что это scam-компания (на основании информации из форекс-пис-арми). Она может закрыться в любой момент, а прибыль может не выплатить без объяснения причин.
    Кроме того, исполнение на этом счете было одним из худших: не смотря на хороший пинг, торговые приказы исполнялись больше 3-х секунд, а иногда время исполнения доходило до 20-30 секунд!
    В общем, как ни крути, компанию — в топку.
  2. Exness на счете MINI не показал и близко тех спредов, что я наблюдал в рейтинге май-фх-бука. В итоге, большинство сделок было отфильтровано параметром MaxSpread, а те, которые все-таки открылись, положительного результата не принесли. Торговые приказы исполнялись от 600 ms до 3-4 секунд, было несколько реквотов и офф-квотов.
    Скорее всего, в рейтинге спредов участвует другой тип счета — ECN, с минимальным депозитом $300. Его мы и протестируем в следующий раз.
  3. FxOpen со своим STP-счетом показал исполнение на уровне 300-500 ms. Спреды, в общем, были на заявленном уровне, и сделок открывалось достаточно много. Но из-за того, что на этом типе счета комиссия включена в спред, размер СтопЛосса и трейлинг-стопа были выбраны не оптимально. На следующей неделе я подкорректирую настройки и сделаю новую версию советника, которая будет учитывать комиссию.
  4. Pepperstone Razor исполнял сделки за 500-600 ms, при этом спреды были действительно очень неплохими.
    Но весь результат был подпорчен комиссией, которая составляла 8 центов с каждой сделки объемом 0.01 лота (получается $8 за лот).
  5. RoboForex порадовал хорошими спредами, адекватной комиссией 4 цента за 0.01 лот ($4 за лот) и исполнением 200-400 ms.
    Некоторые сделки не открывались из-за недостатка средств, на следующей неделе установлю более высокое кредитное плечо — 1:300.
  6. Безусловным лидером по итогам первых двух недель стал TickMill. Несмотря на исполнение ордеров за 500-600 ms, именно на этом счете открылось больше всего сделок (т.е. был лучший спред), и были получены лучшие результаты в некоторых из них (лучшая сделка — 9.1 пункта).
    Единственное, что мне пока не понравилось в работе с этой компанией  это невозможность пополнения счета через WebMoney для жителей моей страны. Но в общем это не проблема при наличии Skrill.
    На следующей неделе буду сравнивать исполнение при работе на аналогичном счете с VPS.

 

Чистое время исполнения (время исполнения - пинг*2) для тестируемых компаний составило:

FxOpen60-260 ms
Exness520-3920 ms
RoboForex90-290 ms
Pepperstone230-330 ms
TickMill390-490 ms


Общие выводы я сделал такие:

  • Параметры системы должны адаптироваться ко всему комплексу торговых условий, включая спред и комиссию.
  • Скорость исполнения, возможно, существенно влияет на результат, поэтому следующие тесты будут проводиться на VPS.

 

Спасибо за внимание! Жду ваших вопросов в комментариях.

#брокер, спред, скорость исполнения