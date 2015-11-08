Тестируем брокеров, эпизод 1

Важной составляющей высокоскоростной торговли являются хорошие торговые условия.

От размера спреда и комиссии напрямую зависит прибыль любой системы, но в случае скальперских стратегий влияние этих факторов выходит чуть ли не на первое место после, собственно, выбора самой стратегии.





Критерии выбора



Для сравнения торговых условий разных брокеров я выбрал несколько из них, опираясь на следующие критерии:

Спред по EURUSD среди лучших (использовал статистику май-фх-бука). Минимальный депозит доступен для начинающего трейдера (< $500). Брокер не является откровенным разводом (не числится в "черных списках" уважаемых сервисов сравнения брокеров).





В список этот попало 6 компаний, еще несколько я "наметил на будущее". Итак, в первый тест попали:

FxOpen, счет STP Exness, счет MINI RoboForex, счет ECN-Pro NDD Pepperstone, счет Razor TickMill, счет ECN Pro и Gainsy (обнаружил, что это scam, когда тест уже был запущен).

В этом обзоре нет партнерских ссылок, но если вы узнали о какой-то из компаний от меня, не стесняйтесь попросить ссылку для регистрации лично ;) Условия тестирования

У каждого из брокеров были открыты небольшие счета и запущен Angry Beaver v6.0 с двумя наборами параметров (отличие только в "силе сигнала" — 26 и 36). Все терминалы работали на одном физическом сервере, расположенном у меня дома, и имели бесперебойный доступ к интернету. Пинги до торговых серверов составляли, в среднем: FxOpen 120 ms Exness 40 ms RoboForex 55-300 ms Pepperstone 135 ms TickMill 55 ms Gainsy 35 ms

Выводы



По результатам 2-х недельной торговли были сделаны следующие выводы:

Gainsy не подходит для торговли просто потому, что это scam-компания (на основании информации из форекс-пис-арми). Она может закрыться в любой момент, а прибыль может не выплатить без объяснения причин.

Кроме того, исполнение на этом счете было одним из худших: не смотря на хороший пинг, торговые приказы исполнялись больше 3-х секунд, а иногда время исполнения доходило до 20-30 секунд!

В общем, как ни крути, компанию — в топку. Exness на счете MINI не показал и близко тех спредов, что я наблюдал в рейтинге май-фх-бука. В итоге, большинство сделок было отфильтровано параметром MaxSpread, а те, которые все-таки открылись, положительного результата не принесли. Торговые приказы исполнялись от 600 ms до 3-4 секунд, было несколько реквотов и офф-квотов.

Скорее всего, в рейтинге спредов участвует другой тип счета — ECN, с минимальным депозитом $300. Его мы и протестируем в следующий раз. FxOpen со своим STP-счетом показал исполнение на уровне 300-500 ms. Спреды, в общем, были на заявленном уровне, и сделок открывалось достаточно много. Но из-за того, что на этом типе счета комиссия включена в спред, размер СтопЛосса и трейлинг-стопа были выбраны не оптимально. На следующей неделе я подкорректирую настройки и сделаю новую версию советника, которая будет учитывать комиссию.

Pepperstone Razor исполнял сделки за 500-600 ms, при этом спреды были действительно очень неплохими.

Но весь результат был подпорчен комиссией, которая составляла 8 центов с каждой сделки объемом 0.01 лота (получается $8 за лот). $4 за лот) и исполнением 200-400 ms.

Некоторые сделки не открывались из-за недостатка средств, на следующей неделе установлю более высокое кредитное плечо — 1:300. RoboForex порадовал хорошими спредами, адекватной комиссией 4 цента за 0.01 лот () и исполнениемНекоторые сделки не открывались из-за недостатка средств, на следующей неделе установлю более высокое кредитное плечо1:300. Безусловным лидером по итогам первых двух недель стал TickMill . Несмотря на исполнение ордеров за 500-600 ms, именно на этом счете открылось больше всего сделок (т.е. был лучший спред), и были получены лучшие результаты в некоторых из них (лучшая сделка — 9.1 пункта). , именно на этом счете открылось больше всего сделок (т.е. был лучший спред), и были получены лучшие результаты в некоторых из них (лучшая сделка — 9.1 пункта). Единственное, что мне пока не понравилось в работе с этой компанией — это невозможность пополнения счета через WebMoney для жителей моей страны. Но в общем это не проблема при наличии Skrill.

На следующей неделе буду сравнивать исполнение при работе на аналогичном счете с VPS.

Чистое время исполнения (время исполнения - пинг*2) для тестируемых компаний составило:

FxOpen 60-260 ms Exness 520-3920 ms RoboForex 90-290 ms Pepperstone 230-330 ms TickMill 390-490 ms





Общие выводы я сделал такие:

Параметры системы должны адаптироваться ко всему комплексу торговых условий, включая спред и комиссию.

Скорость исполнения, возможно, существенно влияет на результат, поэтому следующие тесты будут проводиться на VPS.