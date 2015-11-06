Золото показывает худшую неделю с июля

Золото находится на пути к завершению своей худшей торговой недели с июля — сейчас оно снизилось уже на 3% с понедельника. Инвесторы ждут сегодняшних отчетов по рынку труда в Америке, которые могут дать представление о предполагаемом увеличении процентной ставки в декабре.

К 14.52 мск в пятницу спотовое золото немного выросло, прибавив 0,36% по сравнению с началом суток, и сейчас стоит 1 107,54 доллара за тройскую унцию.

Но в течение недели драгоценные металлы упали до самого низкого уровня с сентября, и инвесторы сокращают свои запасы золота в соответствующих инвестфондах. Предположения о том, что ФРС поднимет процентную ставку, давят на непроцентные активы — такие, как золото. Шансы на рост ставки увеличились с 56% до 60% (на основании данных рынка).

Привлекательность золота снижается всё сильнее, потому что оно не приносит процентов. Поэтому его котировки имеют отрицательную корреляцию с процентными ставками ФРС.

Эксперты пишут: «Если payrolls сегодня покажут рост рабочих мест на 170 000 — 180 000, то это окажется медвежьим фактором для золота, потому что поддержит надежды на декабрьское начало ужесточения монетарной политики ФРС США».