Банк Англии советует подготовиться к росту ставки в 2016 году

Марк Карни посоветовал британским участникам рынка подготовиться к тому, что регулятор поднимет ключевую процентную ставку уже в 2016 году. Совет прозвучал в интервью главы Банка Англии информационному агентству Bloomberg. Карни объясняет целесообразность этой меры явным прогрессом британской экономики. Но сейчас этот шаг был бы преждевременным, рассказал Карни.

Напомним, вчера Банк Англии оставил монетарную политику без изменений, ставка сохранена на минимальном уровне 0,5%. Прогнозы ВВП и инфляции в стране понижены, и теперь целевого уровня инфляции в 2% Банк Англии планирует достичь только к концу 2017 года. Это вызвало разговоры о том, что подъем ставки может быть отложен еще на год.

В результате вчерашних событий фунт стерлингов резко упал. С отметки в 1,5390 перед оглашением решения регулятора он резко снизился, и сейчас, к 10.39 мск, GBPUSD торгуется на уровне $1,5194.



