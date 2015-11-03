Золото подешевело до 4-недельного минимума

К 16.32 мск декабрьский фьючерс на золото стоит $1 127,90, что на 0,70% ниже вчерашнего закрытия. Ослабление продолжается вот уже пятую сессию подряд: цены оказались под давлением сильного доллара и спекуляций о том, что ФРС США может и увеличить ставку в этом году.

На прошлой неделе ФРС вернула в игру ожидания трейдеров — и это после того, как слабая статистика США и опасения насчет глобального роста заставило всех думать, что повышение ставки будет отодвинуто на следующий год.

Американская статистика этой недели будет предметом пристального внимания трейдеров, особенно nonfarm payrolls в пятницу. Участники рынков ищут подсказки о том, как повлияет состояние рынка на решение ФРС в декабре.

Рост процентной ставки теоретически надавит на золото, потому что увеличит котировки доллара и снизит ценность непроцентных активов — таких, как драгоценные металлы.

Спотовое золото сейчас торгуется на уровне 1 128,66 долларов за тройскую унцию, потеряв с начала суток уже 0,41% от стоимости.

Экономическая статистика, вышедшая вчера в США, пока оптимистичная: производственная деятельность в октябре достигла 2,5-летнего минимума. Расходы на строительство выросли до самого высокого за последние 7,5 лет уровня. Всё это указывает на то, что экономика остается крепкой, несмотря на признаки охлаждения потребительских расходов.

Соответственно, всё это оказывает давление на золото.

Другие драгоценные металлы тоже теряют в цене: серебро снизилось на 0,38% до $15,35 за унцию, платина скользнула вниз на 0,75% до $971, палладий — до $648,15 за унцию.