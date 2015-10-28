Страны Персидского залива отказываются от саммита с другими производителями нефти

Страны Персидского залива выступают против предложения Венесуэлы провести саммит, посвященный ценам на нефть. Во встрече предположительно должны были принять участие как страны-члены ОПЕК, так и государства, не входящие в картель.

Осведомленные чиновники, знакомые с вопросом, рассказали агентству Marketwatch, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт не хотят проводить совместный саммит с другими производителями (такими, как, например, Россия). Они не думают, что обязательств по сокращению производства будет достаточно для поддержки цен на нефть. «Нужно принимать реальные меры», — говорит чиновник ОПЕК, представляющий одну из стран Персидского залива.

На прошлой неделе Венесуэла предложила провести всеобщий сбор производителей нефти, чтобы решить вопрос падения цены. Собрать представителей всех стран предлагалось до официальной встречи министров ОПЕК 4 декабря. Министр нефти Венесуэлы Эулогио дель Пино сказал, что можно было попытаться ввести «равновесную цену» в $88 за баррель, чтобы гарантировать возможность инвестирования в отрасль в ближайшие годы. Контроль цены в рамках определенного согласованного диапазона походит на тактику ОПЕК в 1980-е годы.

Тем временем, сегодня нефть пытается восстановиться на ожиданиях выхода данных по запасам в США. К 17.17 мск декабрьские фьючерсы на Brent подорожали до $48,13; на WTI — до $44,59.