Рост экономики США остывает, так как компании сдерживают производство

В третьем квартале американская экономика выросла более медленными темпами, чем ожидали экономисты (хотя они были очень близки в своих прогнозах), а компании уловили момент, пока растут расходы потребителей и бизнеса, чтобы избавиться от лишних запасов своих товаров.

По данным Министерства торговли США, ВВП в третьем квартале в годовом выражении вырос на 1,5%, тогда как в среднем аналитики называли цифры от 1,6% до 1,8%. Без учета самого большого "раскачивания" индикатора из-за избытка товаров за последние четыре года, темпы роста были на уровне около 3% - по сравнению с 3,9% в предыдущие три месяца.

Закупки домохозяйств, поддержанные ростом рабочих мест и зарплат, вероятно, будут продолжать поддерживать крупнейшую экономику мира, даже несмотря на снижение спроса со стороны зарубежных клиентов, которые, наоборот, сдерживают экспорт и производство. Быстрое изменение баланса запасов товаров наверняка состоится во время праздничного сезона — экономисты надеются, что период праздников поможет стабилизировать производство на заводах.

"Это число сильнее, чем кажется, - говорит Стюарт Хоффман, главный экономист PNC Financial Services Group Inc. в Питтсбурге. - В четвертом квартале экономический рост должен быть больше благодаря сезону праздников, хорошим продажам домов и росту потребительских расходов".

Если оценивать рост в целом, то американская экономика росла в среднем на 2,3% в первом полугодии, и сделала мощный «прыжок» в 3,9% во втором квартале, как бы компенсируя спад в первом квартале, вызванный «холодной погодой, забастовками в портах и падением энергетического сектора» - причин всегда называют множество. В прошлом году ВВП вырос на 2,4%.

Кроме отчета по ВВП, сегодня в США также вышли данные от Департамента труда по количеству заявок на пособие по безработице. Этот показатель подрос на 1 тыс. - до 260 тыс. заявок на прошлой неделе. А Министерство торговли оценило рост реальных потребительских расходов в 3,2% (при прогнозе в 3,3%) в третьем квартале. Напомним, что на бытовые покупки приходится почти 70% экономики страны. В предыдущие три месяца рост реальных потребительских расходов составлял 3,6%.