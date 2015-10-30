У Венесуэлы заканчиваются деньги. Страна уже начинает продавать золото

Практические безденежная страна может объявить дефолт уже в следующем году, когда у нее намечена куча долговых выплат. Запасы Венесуэлы, которые в основном состоят из золота, резко упали в этом году, так как страна нуждается в наличных деньгах, чтобы платить по долгам и хоть как-то сохранить свои социальные программы.

Венесуэла должна выплатить еще примерно $15,8 млрд долгов до конца 2016 года. Но дело в том, что у страны есть только $15,2 млрд в валютных резервах - это самая маленькая сумма с 2003 года. И в основном эти резервы как раз в золоте. Менее чем $1 млрд резервов Венесуэлы - наличные, плюс есть еще несколько миллиардов в МВФ.

Правительство страны не говорит, сколько у него золота есть в настоящее время. В мае у Венесуэлы было $11,7 млрд и почти 70% резервов в золоте, и эти цифры быстро сокращаются. Еще только в феврале было $14 млрд золотовалютных резервов. И ведь эти показатели взяты из самых последних отчетов правительства.

"Им придется продать часть своих золотых запасов, чтобы выплатить долги, - говорит Эдвард Глоссоп, экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics. - Денежные резервы практически равны нулю".

Венесуэла всецело зависит от нефти, чтобы управлять своей экономики и оплачивать долги. Но цены на нефть по-прежнему очень низкие, а Венесуэла мало что может сделать для более эффективной реализации сырья. Да и выбора-то у нее особого нет, кроме как залезть в свои золотые резервы и погасить хотя бы некоторые из своих счетов, говорят эксперты.

Это еще один признак того, что Венесуэла - несмотря на то, что имеет крупнейшие в мире запасы нефти - может иметь худшую экономику на планете. Ее валюта упала, инфляция взлетела более чем на 100%, и она даже не может платить за импорт основных товаров, таких как картофель фри и даже обычные салфетки. Экономика Венесуэлы, по прогнозу МВФ, сократится на 10% в этом году.

Между тем правительство во главе с президентом Николасом Мадуро продолжает наращивать госрасходы, чтобы поддержать пенсии, субсидировать продуктовые магазины и бесплатную медицинскую помощь. Эту политику почти невозможно поддерживать, когда цены на нефть падают. "Суть в том, что расходы при такой неустойчивой цене на нефть ниже $50 вынуждают во много себя сдерживать", - говорит Вин Син, руководитель анализа развивающихся рынков в Brown Brothers Harriman. Син считает, что Венесуэла в конечном счете сократит расходы, чтобы избежать дефолта, но он говорит также, что финансовые рынки в целом дружно предсказывают дефолт.

Эксперты говорят, что есть два возможных варианта, как спасти Венесуэлу:

1. Ралли цен на нефть поможет Венесуэле получить больше денег в казну. Но пока такой вариант выглядит слишком нереалистичным.

2. Китай или Россия, ключевые союзники Венесуэлы, могут добровольно выплатить ее долги. Но у России свои экономические проблемы и она вряд ли сможет сейчас выручить из беды Венесуэлу. А вот Китай в прошлом году уже давал Венесуэле миллиарды, и он может снова прийти на помощь. Но полагаться на Китай, когда его собственная экономика сильно замедляется, было бы слишком ненадежно, говорят эксперты.

"Вполне вероятно, что они получат некоторое финансирование из Китая", - считает Алехандро Арреаза, экономист Barclays из Венесуэлы.

Экономисты утверждают, что падающие денежные запасы страны — это просто еще один пример того, как плохо управляется Венесуэла под руководством Мадуро. "Это же каким нужно быть плохим правительством, чтобы привести страну с крупнейшими запасами нефти в мире на грань банкротства?" - говорит Пак Дален, управляющий партнер в LatInvest, фирме в Майами, которая инвестирует в Венесуэлу.

