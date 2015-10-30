Золото падает на ожиданиях роста ставки ФРС

В пятницу золото опустилось до своего трехнедельного минимума и, похоже, завершает худшую неделю за два месяца. К 10.42 фьючерс на золото с поставкой в декабре стоит 1 149,80, прибавив 0,22% от ночного минимума (это была отметка 1 146,90). Это связано с ожиданиями подъема ставки ФРС в декабре, надежды на который возобновились в среду после неожиданной вербальной интервенции со стороны FOMC.

ФРС заявила, что повышение ставок на следующем заседании будет зависеть от прогресса, достигнутого по занятости и инфляции. Из заявления опущены любые ссылки на влияние глобальных событий на экономическую активность в Америке. Голубиных ноток в словах ФРС на этот раз гораздо меньше, чем обычно.

Чуть ранее в этом месяце золото уверенно росло на спекуляциях о том, что слабость мировой экономики может побудить центробанк США отложить повышение ставок до 2016 года. Ястребиные заявления в среду вызвали распродажу металла.

Подъем процентной ставки ФРС сделает более дорогим доллар, а значит, снизит привлекательность золота для держателей других валют. Аналитики Societe Generale пишут: «Ужесточение денежно-кредитной политики США вызовет укрепление доллара и, вероятно, рост доходности казначейских бумаг. На этом фоне мы ожидаем заметного падения котировок золота и серебра».

Кроме того, в условиях роста процентной ставки регулятора снижается спрос на непроцентные активы — такие как золото.

И третий фактор давления на желтый металл — снижение неопределенности на мировых рынках, а значит, остается все меньше необходимости уходить в активы-«убежища».



Технически ключевая поддержка на графиках находится вокруг отметок $1 120 — 1 122.

Судя по всему, золото закончит спадом уже третий год подряд.