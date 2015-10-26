Индекс делового климата в Германии снизился впервые за четыре месяца

Немецкий индекс делового климата от IFO снизился в октябре впервые за четыре месяца. Это косвенно говорит о том, что замедление темпов мирового роста все-таки сказывается на крупнейшей экономике Европы.

В сентябре значение индекса было 108,5; в октябре — 108,2. Правда, консенсус-прогноз составлял 107,8 пункта, так что поводы для оптимизма есть.

Президент ЕЦБ Марио Драги в четверг фактически обещал принять дополнительные меры по стимулированию в декабре, поскольку ослабление роста на развивающихся рынках, удешевление нефти и сильный евро угрожают снижению цен и затрудняют восстановление региона. Германия, как экспортно-ориентированная экономика, уязвима для этих рисков. Впрочем, твердый потребительский спрос, низкий внешний долг и рекордно низкая безработица позволяют пока сохранять уверенность. Эксперты говорят: «Инвестиции и экспорт должны страдать от замедления в Китае и на остальных развивающихся рынках. Однако нет никаких оснований ожидать, что Германия сползет в новую рецессию. Всё не так плохо».

Показатель текущих экономических условий упал в октябре до 112,6 с сентябрьских 114 пунктов, зато индекс экономических ожиданий неожиданно вырос до 103,8 со 103,3 в сентябре.

Выход отчетов незначительно повлиял на евро: EURUSD сейчас находится на отметке 1,020 $, пара удерживается на двухмесячных минимумах после падения в пятницу.