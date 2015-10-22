ЕЦБ оставил процентную ставку на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил свои процентные ставки без изменений. Таким образом, в фокусе внимания рынков сегодня остается пресс-конференция Марио Драги, во время которой участники рынка будут искать намеки на расширение монетарного стимулирования.

Совет управляющих оставил основную ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0,05%, как и ожидали рынки. Ставка по депозитам и предельная ставка по кредитам остались на уровне минус 0,2% и 0,3%.

ЕЦБ борется со сложным сценарием смешанных внутренних экономических сигналов, неопределенностью глобальных перспектив и расхождением мнений о том, что делать для борьбы со слабой инфляцией.

Эксперты говорят: «Драги должен убедить рынки, что ЕЦБ может сделать гораздо больше в случае ухудшения ситуации: снизить ставки, увеличить темпы покупки облигаций, выкупить кредиты в промышленных масштабах — всё, что угодно, даже если многие в Совете считают, что усиливать QE преждевременно».

Пока влияние QE на инфляцию в еврозоне практически не заметно. В сентябре в еврозоне впервые с марта зафиксирована отрицательная инфляция, хотя Драги делает хорошую мину при плохой игре и говорит, что эффект дешевой нефти — это всего лишь «временное» влияние на потребительские цены.

Сейчас около 86% экономистов, опрошенных Bloomberg, считают, что расширение QE произойдет в марте.

Следующая встреча ЕЦБ по денежно-кредитной политике состоится 3 декабря.

К 15.14 мск EURUSD находится на отметке 1,1314.