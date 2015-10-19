Клиенты разорившихся Форекс-брокеров получат 100%-ную компенсацию своих потерь

Центральный банк России представил проект постановления, согласно которому клиенты обанкротившихся Форекс-компаний смогут получить 100%-ную компенсацию потерянных средств. Источником финансирования этих выплат станут компенсационные фонды, созданные СРО (саморегулируемыми организациями валютного рынка).

Отметим, что в проекте, представленном регулятором, поднимается тема размера этих фондов. Так, теперь участники СРО должны будут дополнительно вносить в компенсационные фонды средства, если их суммы не будет хватать для всех полагающихся выплат клиентам обанкротившихся Форекс-брокеров.

Эти дополнительные средства должны быть внесены участниками СРО в течение 3-х месяцев после того, как клиент обратился с требованием выплатить ему компенсацию.

Как сообщается, трейдеру для получения компенсационных выплат необходимо подать соответствующее заявление и приложить к нему выписку из реестра кредиторов и копию решения арбитражного суда.



