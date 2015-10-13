Иена и евро подросли, фунт снизился из-за отрицательной инфляции, доллар замер на минимумах

Сегодня австралийский и новозеландский доллары пострадали из-за слабой китайской макростатистики. Более серьезное, чем ожидалось, снижение импорта в Китае усилило опасения о том, что вторая по объему экономика в мире теряет импульс. К 16.50 мск AUDUSD потеряла 1,22% до отметки 0,7271; NZDUSD снизилась на 0,73% до 0,6668, ведь Китай — главный торговый партнер Австралии, а значит, замедление импорта в Китай не обещает ничего хорошего для австралийской и новозеландской сырьевой экономики. И киви, и осси сейчас под давлением.

На европейской сессии серьезное внимание привлекал фунт стерлингов, который показал настоящие американские горки. Сначала он резко пошел вверх по отношению к доллару и достиг отметки 1,5377$. Этому способствовало достижение договоренности по крупнейшей «пивной сделке»: SABMiller приняла наконец предложение (уже четвертое за последнее время) о поглощении Anheuser-Busch InBev стоимостью в 69 млрд фунтов стерлингов. Однако эти достижения были быстро стёрты выходом статистики по инфляции. ИПЦ Великобритании за сентябрь в годовом выражении оказался отрицательным (-0,1%), хотя ожидалось, что никаких изменений не произойдет. Отрицательная инфляция увела пару GBPUSD вниз на 0,87% к отметке 1,5215 (к 16.46 мск). Это все затруднит подъем ставки в Великобритании в ближайшее время. Экономисты UBS ставят на то, что первое ужесточение монетарной политики Банка Англии произойдет через год, в последнем квартале 2016.

Иена пользовалась успехом в качестве валюты-убежища. USDJPY снизилась на 0,21% до отметки в 119,78.

Индекс доллара по отношению к корзине валют по-прежнему находится вблизи трехнедельных минимумов: падает надежда на то, что ФРС увеличит ставку до конца 2015 года.

Евро сейчас находится на трехнедельных максимумах к доллару. EURUSD доходил до отметки 1,1403, однако сейчас снизился до 1,1378. Дело в том, что индекс экономических настроений от ZEW оказался ниже ожиданий из-за скандала с Volkswagen и слабости на развивающихся рынках.