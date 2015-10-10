Oбобщенный Форекс-прогноз на 12-16 октября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- для EUR/USD неделя прошла, как и предполагалось, в пределах заданных границ. При этом «быки» имели определенное преимущество и, после двух неудачных попыток в четверг, в пятницу смогли таки пробить первый уровень сопротивления 1.1300, повторяя сценарий первой декады сентября;

- прогноз для пары GBP/USD также оправдался, причем на все 100%. Как и было предсказано, отбившись от поддержки в зоне 1.5100, пара ушла вверх, пробила основное сопротивление 1.5300, некоторое время пробыла в зоне 1.5360 и вечером в пятницу вернулась к отметке 1.5300;

- для пары USD/JPY индикаторы настаивали на продолжении бокового тренда, что и произошло. Видимо, «быки» и «медведи» настолько устали от борьбы, что оказались способны лишь продолжить вырисовывать «симметричный треугольник», над которым трудятся уже седьмую неделю;

- а вот пара USD/CHF повела себя достаточно непредсказуемо. Сначала, как и предполагалось, она устремилась вверх, затем, превратив Pivot Point 0.9740 в сопротивление, перешла в боковой тренд, а под конец недели вообще ушла вниз, спустившись до поддержки в зоне 0.9590.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD 67% экспертов в полном согласии с индикаторами полагают, что пара должна будет достичь сентябрьского максимума на уровне 1.1460. Сейчас пара находится у верхней границы недельного восходящего канала и поэтому возможны два варианта развития событий: либо данная граница становится линией поддержки и пара сразу уходит вверх, либо повторяется сценарий первой половины сентября, и пара сначала отбивается к нижней границе коридора - 1.1300÷1.1315 и только затем продолжает восходящее движение. Такое развитие событий активно поддерживает графический анализ на Н1;

- похожая картина наблюдается и с парой GBP/USD. Как и в случае с EUR/USD, около 70% экспертов и индикаторы на Н4 и D1 настаивают на росте пары как минимум до сопротивления 1.5450. При этом графический анализ на Н1 и Н4 уточняет, что сначала пара может опуститься до поддержки в 1.5300 (Н1) и даже - но только со второй попытки – достигнуть дна в зоне 1.5250;

- глядя на семинедельный вымпел на графике USD/JPY, в недоумение приходят как аналитики, так и все инструменты технического анализа. При этом 33% экспертов и индикаторы на Н4 продолжают робко надеяться, что пара все-таки подрастет хотя бы до отметки 121.20. Альтернативно, другие 33% экспертов ожидают от пары падения в зону 1.1850, ну а оставшаяся треть просто разводит руками, что ни при каких условиях нельзя назвать прогнозом;

- что же касается будущего пары USD/CHF, 90% аналитиков считают, что пара продержится в боковом коридоре 0.9540÷0.9750. Прогноз аналитиков дополняет графический анализ на D1. Согласно его показаниям, сначала пара должна уйти вверх к верхней границе коридора, затем, отбившись, спуститься на 2-3 дня в зону 0.9500÷0.9570, а потом резко уйти вверх к высоте 0.9900. Правда, последнее может произойти уже в конце октября – начале ноября.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов