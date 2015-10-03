Oбобщенный Форекс-прогноз на 02-09 октября 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- для EUR/USD наиболее удачный прогноз, на этот раз, дал графический анализ, согласно которому пара сначала должна была снизиться до 1.1120, а затем вернуться к сопротивлению 1.1210, что она и проделала. Затем пара перешла в боковой тренд, превратив уровень 1.1210 в Pivot Point, где и поставила точку в конце недели;

- определяя местоположение GBP/USD, оказались правы те 80% аналитиков, которые, вслед за Максимом Горьким, утверждали, что она находится на дне. Что же касается сильного отскока, то, несмотря на все старания «быков», его не получилось, - пара в этом случае последовала предсказаниям графического анализа, настаивавшего на боковом тренде в течение всей прошедшей недели;

- для пары USD/JPY верным оказался прогноз тех 12% аналитиков, которые, вместе с индикаторами на D1, утверждали, что пара продолжит боковой тренд. Причем, если посмотреть на график D1, отчетливо видно, что, спустившись с «двойной вершины» к значениям весны этого года и уменьшая волатильность, пара за последние 6 недель сформировала почти идеальную фигуру под названием «вымпел» (или «симметричный треугольник»);

- если говорить о прогнозах для пары USD/CHF, то, по одной из версий, минувшую неделю она должна была пробыть в боковом движении, что и произошло. При этом, как и было предсказано, поддержкой стал уровень 0.9670, который является основной опорой для пары уже четыре недели. Другой же названный уровень - 0.9740 выступил в качестве Pivot Point.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения нескольких десятков аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- для EUR/USD и эксперты, и индикаторы говорят о продолжении бокового тренда. При этом в качестве нижней границы называются 1.1100 и 1.1000. Уровни сопротивления – 1.1300 и 1.460;

- как и в случае с EUR/USD, большинство экспертов настаивает на том, что пара GBP/USD также будет двигаться горизонтально, навстречу Солнцу, с Запада на Восток. Основной уровень поддержки 1.5100. Основная зона сопротивления – 1.5300. При этом графический анализ на H4 показывает, что пара может отбиться и несколько выше, перейдя в зону 1.5360, как это было 8 и 9 сентября. Альтернативную точку зрения представляют 17% аналитиков, которые не исключают, что 1.5100 – еще не дно, и пара способна упасть значительно ниже – до отметки 1.1470;

- поскольку пара USD/JPY сформировала на D1 абсолютно симметричный «треугольник», индикаторы продолжают настаивать на боковом тренде. Но если перейти на тайм-фрейм W1 (что мы делаем крайне редко), то можно увидеть, что «треугольник» не такой уж и симметричный, а, скорее, восходящий. Такая фигура обычно соответствует пробою вверх, с чем согласны 70% экспертов, считая, что пара, в конце концов, должна дотянуться хотя бы до отметки 122.00. Основной поддержкой по-прежнему считается 118.50.

- что же касается будущего пары USD/CHF, то, если посмотреть на минимумы 24.08, 18.09 и 02.10, через них легко провести восходящую линию поддержки. В согласии с этим 67% аналитиков и индикаторы на W1 полагают, что в среднесрочном плане преимущество «быков» сохранится, и пара будет двигаться вверх, к отметке 0.9900. При этом индикаторы на D1 остаются во мнении, что еще неделю пара останется в горизонтальном тренде с Pivot Point 0.9740.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов