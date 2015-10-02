Золото на двухнедельных минимумах, платина падает, палладий растет

В преддверии выхода американской отчетности по рынку труда золото опять снижается и находится на двухнедельных минимумах. К 13.41 мск декабрьский фьючерс вновь подешевел на 0,70% и стоит 1 105,90 долларов за тройскую унцию.

Прошедшая неделя, похоже, станет для золота самой неудачной за последние семь месяцев: к настоящему моменту по отношению к 27 сентября металл потерял 3,46%. Трейдеры ждут, что статистика намекнет на вероятные сроки повышения базовых процентных ставок ФРС США. Если ставки вырастут, это надавит на золото как на непроцентный актив.

Эксперты надеются на то, что часть давления на золото снимется за счет обещанных низких темпов роста ставки.

До $888 за унцию сегодня падала платина — это самый низкий уровень с декабря 2008 года. За последнюю неделю металл потерял целых 5% - это крупнейший спад за последний год. Платина пострадала в дизельном скандале с Volkswagen. Дело в том, что этот металл используется в изготовлении катализаторов для дизельных двигателей, и есть серьезные опасения, что спрос на него снизится.

Палладий, между тем, единственный среди драгоценных металлов, кто начал рост. Он вырос на 2,2% до $687 за унцию, а ранее коснулся трехмесячного максимума в $693 за унцию. Этот металл, в отличие от своей менее удачливой «дизельной» коллеги — платины — используется в катализаторах для бензиновых двигателей.



