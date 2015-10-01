Золото удерживается вблизи двухнедельных минимумов

Вот уже пятая сессия подряд готова закончиться для золота снижением. Сейчас оно колеблется вблизи двухнедельного минимума: к 14.05 мск декабрьский фьючерс подешевел на 0,21% до 1 112,00 долларов за тройскую унцию. Сильные данные по американским вакансиям в частном секторе укрепили надежду инвесторов на рост процентной ставки ФРС США в этом году.

Трейдеры ждут завтрашнего выхода Nonfarm Payrolls перед тем, как размещать крупные заказы. Отсутствие потребительского спроса из Китая (где начались каникулы) тоже надавило на цену.

Спотовое золото падало сегодня до $1 111,45, что соответствовало двухнедельному минимуму.

Если завтрашний отчет по payrolls будет сильным, то это может вызвать очередную распродажу по золоту, поскольку теоретически стимулирует ФРС поднять ставку в ближайшее время.