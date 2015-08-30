Банк Goldman Sachs — китайская подделка

Недавно в Шэньчжене был обнаружен банк, использующий название одного из авторитетнейших мировых кредиторов — Goldman Sachs. Фальшивый Goldman Sachs Financial Lising, как оказалось, к своему знаменитому тёзке не имеет ни малейшего отношения.

Интересно, что шэньчжэньский банк использует те же шрифты (и латиницу, и иероглифы), что и местное отделение настоящего Goldman Sachs. Агентство Bloomberg сообщает: сотрудник колл-центра, принявший звонок из Америки, авторитетно заявил, что его организация не относится к американскому Goldman Sachs, и вообще впервые получает вопрос подобного рода.

Представители кредитора- «оригинала» в Китае подтвердили, что шэньчжэньский банк действительно к их юрисдикции не относится и пообещали тщательно разобраться с вопросом.

Фальшивый Goldman Sachs “всплыл» после того, как сотрудники американских казино направили письмо-жалобу китайскому антикоррупционному ведомству. Банк подозревается в отмывании средств и связи с криминальными авторитетами в Макао (обширной игорной зоне под юрисдикцией Китая).

Юристы комментируют ситуацию как довольно печальную, поскольку в китайских судах сложно убедить власти в законности использования товарного знака. Здесь действует традиция «кто первый зарегистрировал название — тот им и пользуется». Поэтому, вероятнее всего, Goldman Sachs в Америке вынужден будет идти на мировую с самозванцами, а может быть, даже выплачивать отступные.

Ведь заплатила же в 2012 году Apple 60 млн долларов безвестной китайской фирме, чтобы та перестала производить свои собственные планшеты под названием iPad.